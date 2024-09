Espagne : un supporter condamné pour racisme envers Vinícius et Chukwueze

En Espagne, un tribunal de Majorque a condamné un supporter de football à un an de prison avec sursis pour avoir proféré des insultes racistes à l’encontre des joueurs Vinícius Júnior et Samuel Chukwueze lors de deux matchs en février 2023. Ces incidents se sont produits dans un contexte où le racisme dans le football espagnol suscite une prise de conscience croissante.

En plus de la peine de prison avec sursis, le tribunal a interdit à l’accusé d’assister à des matchs organisés par la Liga et la Fédération espagnole de football pendant trois ans. La sentence a été suspendue après que le supporter a présenté des excuses écrites à Vinícius, exprimé des remords et suivi un programme de sensibilisation contre la discrimination. Cette décision de justice renforce le message que les actes racistes dans les stades ne seront plus tolérés.

Vinícius Júnior, une cible récurrente du racisme

Vinícius Júnior, attaquant du Real Madrid et international brésilien, a été la cible de plusieurs actes de racisme, tant sur le terrain qu’en dehors, au cours des dernières saisons. Ces incidents répétés ont conduit Vinícius à exprimer publiquement son mécontentement, affirmant que l’Espagne ne devrait pas être choisie pour accueillir la Coupe du monde 2030 si des mesures rigoureuses ne sont pas prises pour lutter contre le racisme.

Cette condamnation fait écho à un autre jugement marquant. En juin 2023, trois supporters de Valence ont été condamnés à huit mois de prison pour des chants racistes dirigés contre Vinícius Júnior. C’était la première condamnation de ce type dans le football professionnel espagnol, reflétant un changement d’attitude dans la lutte contre le racisme dans les stades, bien que beaucoup reste à faire pour éradiquer ce phénomène.

Autres cas marquants de racisme contre les footballeurs africains

Malheureusement, Vinícius n’est pas le seul joueur d’origine africaine à subir de tels abus. En Italie, un autre cas emblématique concerne l’attaquant belge d’origine congolaise Romelu Lukaku. Lors de plusieurs matchs de Serie A, notamment contre la Juventus et Cagliari, Lukaku a été la cible de cris racistes venant des tribunes.

En 2023, après avoir reçu des insultes racistes lors d’un match contre la Juventus, Lukaku a réagi en célébrant son but, ce qui lui a valu un carton jaune pour « provocation ». Cet incident a provoqué une vague de soutien pour Lukaku, mettant en lumière le besoin urgent de renforcer la lutte contre le racisme en Italie. En Angleterre, l’attaquant anglais Marcus Rashford et ses coéquipiers Jadon Sancho et Bukayo Saka ont été victimes d’une déferlante d’insultes racistes sur les réseaux sociaux après avoir manqué des tirs au but lors de la finale de l’Euro 2020.

Un fléau toujours présent dans le football

Ces incidents montrent que le racisme reste profondément enraciné dans le monde du football, en particulier pour les joueurs d’origine africaine ou afro-descendante. Bien que des condamnations comme celles de Majorque et Valence en Espagne soient des signes positifs, les ligues, les clubs et les gouvernements sont attendus pour mettre en place des mesures plus strictes afin de mettre fin à ces comportements inadmissibles.