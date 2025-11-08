Life for Relief and Development au Soudan : Appel à l’unification des efforts humanitaires avant que la situation ne bascule vers une catastrophe

La crise humanitaire au Soudan ne cesse de s’aggraver, devenant l’une des plus graves au monde. On estime à 11,5 millions le nombre de personnes déplacées à l’intérieur du pays, soit environ 13 % du total mondial. À cela s’ajoutent près de 4 millions de réfugiés à l’étranger, faisant du Soudan l’épicentre de la plus grande crise de déplacement sur la planète.

Par Tasneem Al-Reedy

Life for Relief and Development (LIFE), qui travaille en Afrique et au Soudan depuis près de deux décennies, reste présente sur le terrain pour fournir une aide d’urgence aux populations touchées. Alors que les événements s’intensifient à El-Fasher, l’organisation renforce ses efforts. Selon Khalil Meek, porte-parole de LIFE : « Nous faisons face au Soudan à la plus grande crise de déplacement d’enfants au monde. Plus de 30,4 millions de personnes ont aujourd’hui besoin d’une assistance humanitaire urgente après que la guerre a détruit 80 % des infrastructures du pays. La faim touche 60 % de la population, dont 2,6 millions d’enfants menacés de mourir de malnutrition. Les inondations saisonnières et la sécheresse aggravent la situation, tandis que le système de santé s’est effondré, avec près de 70 % des structures hors service. Les maladies infectieuses, telles que le choléra et la rougeole, se propagent et menacent la vie de plus de 33 millions de personnes en raison de l’effondrement des systèmes d’eau et d’assainissement. »

El-Fasher… Une ville assiégée au bord de la famine

Depuis le cœur du Soudan, Sidra Bakir, responsable du programme d’urgence de LIFE, décrit les défis rencontrés : « Le travail humanitaire sur le terrain est extrêmement difficile. El-Fasher est l’un des principaux foyers du conflit et l’une des zones les plus touchées. La ville est assiégée depuis plus d’un an, laissant environ 260 000 personnes, dont la moitié sont des enfants, piégées et privées d’aide.

Au cours des derniers mois, plus de 600 000 personnes ont fui El-Fasher et les zones environnantes. Entre le 26 et le 28 octobre, plus de 33 000 personnes ont été déplacées en seulement trois jours en raison de l’escalade des combats. Dans la région voisine de Mellit, les taux de malnutrition aiguë sévère ont atteint 34,2 %. À El-Fasher, près de 40 % des enfants de moins de cinq ans souffrent de malnutrition aiguë, et 11 % de malnutrition sévère. Le Soudan fait aujourd’hui face à la plus grande crise de déplacement d’enfants au monde.

Nous faisons également face à la fermeture des routes, à la destruction des infrastructures et aux barrages qui entravent l’acheminement de l’aide. »

Des actions de secours pour éviter la famine après le déplacement

Depuis la frontière érythréenne, Nizar Hamdan, coordinateur des projets de LIFE à Kassala, explique : « LIFE a fourni de la nourriture et de l’eau potable à environ 3 600 familles, ainsi que des paniers alimentaires complets et une assistance médicale pour quelque 200 familles.

Dans l’État de Gedaref, notamment dans le village d’Oum Ali, LIFE a soutenu 4 250 familles. L’organisation a également parrainé 130 orphelins, leur fournissant vêtements, chaussures, cadeaux et activités récréatives pour redonner un peu de joie à leur vie. »

Depuis l’État d’Al-Jazira, Omar Anab, coordinateur de LIFE, ajoute : « Nous avons suivi les familles déplacées et leur avons fourni nourriture, eau, médicaments et articles de secours. Nous avons distribué 30 kilos de produits essentiels aux familles dirigées par des femmes ou des personnes âgées, atteignant environ 1 100 familles malgré une pénurie de denrées alimentaires au regard des besoins énormes. »

Entre le Tchad et Port-Soudan… des camps d’hébergement sans vie

Depuis Port-Soudan, Mohamed Al-Siddiq rapporte : « LIFE a fourni des secours d’urgence, des matelas, des bâches et du matériel de campement à 900 familles, ainsi qu’une assistance médicale, des médicaments et des vitamines à 540 femmes enceintes. »

Depuis le camp Al-Suwar, Rima Bakri ajoute : « Nous avons fourni de la viande fraîche et des produits alimentaires à 2 100 familles, ainsi que des kits d’hygiène, des fournitures pour femmes et bébés, et du matériel sanitaire à 3 600 familles. Le principal défi a été le manque de nourriture suffisante pour répondre aux besoins de toutes les familles vulnérables, un défi qui se répète constamment en raison du nombre croissant de familles dans le besoin. »

Beaucoup d’habitants d’El-Fasher ont fui vers le Tchad. Selon Furqan Osman, coordinateur des projets de LIFE sur place : « L’état d’urgence de niveau 2 a été déclaré au Tchad après la dernière vague de déplacements en provenance d’El-Fasher. LIFE soutient les personnes touchées en fournissant des paniers alimentaires, de la viande fraîche, de l’eau potable et un soutien aux orphelins. »

Depuis l’Égypte, Mustafa Mahmoud, directeur des projets de LIFE, déclare : « Le drame ne s’est pas arrêté aux frontières du Soudan. Selon le HCR, le nombre de réfugiés soudanais en Égypte a atteint environ 992 000 en juillet 2024.

LIFE lutte contre la faim et la malnutrition parmi les réfugiés dès leur arrivée. Récemment, nous avons fourni des repas prêts à consommer et des paniers alimentaires mensuels à 300 familles malgré un financement limité. Les femmes et les enfants nous ont dit que, grâce à ces repas prêts, ils avaient enfin ressenti la satiété pour la première fois depuis leur fuite du Soudan. Leur souffrance n’est pas seulement une crise de faim, mais une lutte pour la survie. »

Life for Relief and Development a été fondée il y a 34 ans et travaille en Afrique et dans le monde arabe depuis 1992. L’organisation soutient chaque année plus de 15 000 personnes dans les régions reculées du continent africain.