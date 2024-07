Les testicules de Nick Cannon valent leur pesant d’or

Nick Cannon, le célèbre animateur américain, a décidé de mettre ses « bijoux de famille » sous haute protection. En effet, l’homme aux douze enfants (et ce n’est peut-être pas fini !), ancien époux de Mariah Carey, a fait assurer ses testicules pour la modique somme de 10 millions de dollars.

Quand on lui demande pourquoi il a pris cette décision pour le moins… originale, Nick Cannon répond avec un sourire en coin : « Eh bien, certaines stars assurent leurs jambes, d’autres leur voix. Moi, j’ai choisi d’assurer mes plus fidèles compagnons de route !« . On ne sait pas si ses testicules apprécient le compliment, mais une chose est sûre : ils sont désormais plus précieux que bien des œuvres d’art !

Cette assurance sera-t-elle une sorte de plan de retraite pour ses futurs enfants ? Ou peut-être une stratégie marketing pour faire parler de lui ? Après tout, quand on a déjà douze enfants, pourquoi s’arrêter en si bon chemin ? Nick Cannon semble déterminé à peupler la planète à lui tout seul !

Une union avec Mariah Carey

Il s’avère que notre Nick préféré, avant d’être le propriétaire de bijoux de famille surassurés, a été l’heureux époux de nul autre que la diva des divas, Mariah Carey ! Qui l’eût cru ? Le gamin de 12 ans avec des posters de Mariah plein sa chambre a finalement réussi à épouser son idole. C’est bien la preuve que les rêves se réalisent !

Imaginez un peu : Nick Cannon, rappeur, acteur, et présentateur d’America’s Got Talent, a réussi à conquérir le cœur de la femme dont il rêvait adolescent. Leur union a duré six ans et a donné naissance à des jumeaux aux noms… disons… créatifs : Moroccan et Monroe.

Aujourd’hui une assurance des testicules pour quoi faire ?

Les réactions sur les réseaux sociaux ne se sont pas fait attendre. Certains applaudissent son audace, d’autres se demandent s’il n’aurait pas mieux fait d’assurer son cerveau à la place. Mais ne soyons pas mauvaise langue, après tout, chacun ses priorités !

En France, si vous voulez suivre l’exemple de Cannon, préparez-vous à essuyer quelques regards perplexes de la part de votre assureur. Mais finalement, que l’on considère cette démarche comme une protection pour sa future descendance ou comme un simple coup de pub, une chose est sûre : Nick Cannon a réussi à mettre ses testicules au centre de l’attention mondiale. Un exploit que peu d’hommes peuvent revendiquer !