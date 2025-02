Les rideaux sont tombés pour la 1ère édition du grand jeu de lecture à haute voix à Douala

Une maison, tout comme une nation, se construisent par la base. C’est à ce titre que l’Association Pro Family (A.P.F), dirigée par le journaliste Emmanuel Batamag, a organisé la 1ère édition du grand jeu de lecture à haute voix, pour les enfants de la SIL au CM2, samedi, le 8 février 2025, dans la Case sociale du quartier Sic Cacao, située dans le 5è arrondissement de la ville de Douala.

Cette cérémonie très courue, a connu la participation des autorités administratives, politiques, traditionnelles et religieuses, des dirigeants d’écoles primaires et secondaires, des enseignants, des élèves, des parents, des hommes et femmes de média, des habitants dudit quartier et d’ailleurs;

En quoi consistait cette activité qui avait pour cibles les enfants de la SIL au CM2 ?

Repartis en deux groupes, les élèves de la SIL au CE1 (les tout-petits), d’un côté et ceux du CE2 au CM2 (les grands) de l’autre, tous les groupes étaient soumis aux épreuves de l’écriture et de la lecture. Pour ce qui concerne l’épreuve de l’écriture, pendant que les tout-petits passaient au tableau un à un, les grands travaillaient sur les fiches de test.

Cette phase terminée, il fallait passer à la seconde phase, qui était la lecture. Ici, les tout-petits étaient soumis à la lecture des mots en français ou en anglais et les grands, à la lecture des textes en français et en anglais pour certains, uniquement en français ou en anglais pour les autres. Et au terme de ces deux épreuves, le jury, composé de trois personnes (une maîtresse et deux maîtres), devait délibérer après avoir corrigé et noté.

Pour le promoteur Emmanuel Batamag, « en ma qualité de journaliste, j’ai mené un sondage. Lequel m’a permis de constater que beaucoup d’enfants avaient de sérieux problèmes de lecture. C’est ainsi que je partage cette information avec tous les membres de l’A.P.F (Association Pro Family), qui à l’unanimité, ont apprécié et adopté, surtout que cela cadre bien, pour un projet qui les tient tellement à cœur, la mise sur pied d’un Centre d’initiation à la lecture pour tous. Nous voulons, à travers cette activité, apporter notre modeste contribution, afin que nos enfants réussissent à l’école et dans la vie active. Ne dit-on pas que « La jeunesse est le fer de lance de la nation ? ».

« A l’issue de cette édition, la première du genre, à laquelle on a enregistré plus d’une vingtaine d’enfants, venus de différentes écoles de la ville de Douala, qui pour nous était un « coup d’essai, est devenu un véritable coup de maître, nous en sortons ragaillardis et confortés de continuer dans la même lancée, malgré la modicité de nos moyens.

Comme tout événement, cette activité est synonyme de coûts importants. C’est pour cela que nous sommes actuellement à la recherche des âmes de bonne volonté, pour mener à bien ce dernier sur l’ensemble triangle national et ailleurs », conclut-il.

« Je saisis cette heureuse opportunité, pour dire merci à Monsieur Emmanuel Batamag, président de l’Ong dénommée : « Association Pro Family », pour le bon encadrement éducatif qu’il apporte à tous les enfants, sans distinction de chapelle politique, ethnique, ou religieuse. Grâce à son doigté, mes enfants sont déjà l’université. Je souhaite à lui et à toute sa vaillante équipe, plein succès dans toutes leurs activités », déclare Monsieur Dieudonné Samsi, ingénieur en froid et climatisation et parent d’élèves.

« Je suis très contente pour le travail que Monsieur Batamag et son équipe abattent. Ils ont des techniques pour amener les enfants non seulement à lire, mais surtout à aimer la lecture. J’ai une fille de 7 ans au cours élémentaire deuxième année (CE2). Elle est brillante et dirige la lecture en français et en anglais dans sa classe. Elle est encadrée depuis la SIL par l’A.P.F (Association Pro Family) » , déclare la ménagère Madame Ngo Nong Emilienne.

Selon Mademoiselle Nounga Deffor Célia, élève au CE2, « Teacher Batamag, me tient depuis la classe de SIL. Il m’a appris à lire en français et en anglais. Mes enseignants sont très contents de moi. Je suis toujours parmi les 5 premiers de la classe. Je ne sais pas commuent le remercier. Et cette 1ère édition du Grand jeu de lecture à haute voix qu’il vient d’organiser, m’a permis de parler devant une foule, les micros des journalistes des divers organes de presse (télévision, radio et presses écrites). Et aussi de rentrer avec un diplôme de participation et des cadeaux. « Puisse le Seigneur leur accorder longue vie, santé, prospérité, inspiration,… », ajoute-t-elle.

Il faut signaler que l’Association Pro Family (A.P.F.) est une organisation non-gouvernementale (Ong), caritative à but non lucratif et apolitique, basée à Douala, capitale économique de la République du Cameroun, qui œuvre pour améliorer les conditions de vie de la population camerounaise défavorisée.

Elle a été fondée en 2005 par Emmanuel BATAMAG, Aumônier, Volontaire Secouriste et Journaliste qui a travaillé dans plusieurs organes de presse. Actuellement, il est le correspondant du quotidien Panafricain bilingue en ligne dénommé : « Afrik.com ».

L’A.P.F a pour objectifs :

Assistance aux enfants handicapés, emprisonnés, orphelins, déshérités et aux jeunes filles en situation de détresse ;

Parrainage éducatif des enfants démunis ;

Promotion de la lecture ;

Formation socio professionnelle ;

Causeries éducatives ;

Soirées culturelles, excursions ;

Enseigner, nourrir et éduquer par la parole de Dieu.

Ont pris part à cette 1ère édition du grand jeu de lecture à haute voix, les élèves sont dont les noms suivent :