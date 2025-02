Cameroun : Douala abritera la 1ère  Édition du Grand Jeu de Lecture à haute voix

L’Association Pro Family, en abrégé : « A.P.F », qui est une organisation non-gouvernementale (Ong), caritative à but non lucratif et apolitique, fondée en 2005, et basée dans la Région du Littoral, Département du Wouri, Arrondissement de Douala 5ème , organisera la 1ère édition du Grand jeu de lecture à haute voix pour les enfants de la Sil au CM2, samedi le 8 février 2025, à partir de 09 heures, dans la Case sociale du quartier Sic Cacao à Douala.

Totalement gratuit et ouvert à tous les enfants scolarisés (francophones et anglophones), de la SIL au CM2, le « GRAND JEU DE LECTURE À HAUTE VOIX » offre un espace de lecture partagée à des milliers d’enfants de tous horizons, que la pratique de la lecture leur soit déjà régulière ou pas.

Le principal but de cette activité baptisée : « GRAND JEU DE LECTURE À HAUTE VOIX », n’est rien d’autre que la Promotion de la lecture, à Douala, au Cameroun. Vous êtes sans ignoré qu’un enfant qui ne sait pas lire, malgré sa bonne volonté d’aller à l’école, ne pourra rien faire. N’attendez rien de lui ou d’elle, Car, tout tourne autour de la lecture. Nous en connaissons qui ont jeté l’éponge, à cause de la lecture.

Le programme prévoit :

08h 00 : Arrivée et installation des candidats et de leurs parents

08h 30 : Arrivée des membres du jury

09h 30 : Arrivée des autorités

10h 00 : Exécution de l’hymne national

– Le mot de bienvenue du Chef du quartier Sic Cacao

– Le discours du Promoteur

– Le discours du Délégué Régional de l’Éducation de Base pour le Littoral

– Chant des enfants

– Lancement du Grand Jeu de lecture à haute voix

– Proclamation des résultats

– Remise des prix

– Photo souvenir

– Cocktail