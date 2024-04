Les Quatre Communes du Sénégal : Croisement de cultures et précurseurs de l’Indépendance

L’histoire des Quatre Communes du Sénégal – Saint-Louis, Dakar, Gorée, et Rufisque – illustre un chapitre unique dans l’histoire de la colonisation française en Afrique. Ces communes se distinguent par le fait qu’elles ont été les seules régions en Afrique où les habitants africains ont obtenu les mêmes droits que les citoyens français.

Depuis la colonisation jusqu’à l’évolution de leurs droits politiques et leur rôle dans le commerce et le développement économique, les Quatre communes ont marqué l’histoire.

Le début de l’assimilation et les droits politiques

Colonisation et Citoyenneté : Les premières concessions de citoyenneté française aux habitants de Saint-Louis et Gorée en 1792 ont posé les fondements de ce qui allait devenir un modèle unique d’assimilation dans l’empire colonial français. Ces droits se sont étendus à Rufisque et Dakar, façonnant ainsi le statut politique et social des habitants de ces communes​​.

Bien que le droit d’envoyer des représentants au Parlement français ait été accordé dès 1848, il a été sujet à de nombreuses révisions. La reconnaissance politique des Africains originaires de ces communes s’est renforcée au début du XXe siècle, culminant avec l’élection de Blaise Diagne en 1914, le premier Africain noir à l’Assemblée nationale française​​.

Développement économique et transformation urbaine

Rufisque, un Centre Commercial : Avec sa position stratégique près des régions productrices d’arachides, Rufisque est devenue un centre vital pour le commerce de l’arachide, stimulant ainsi son développement économique et démographique au début du XXe siècle​​.

Dakar et Gorée – Ports et Politique : L’évolution de Dakar en un centre administratif et portuaire majeur contraste avec le déclin commercial de Gorée. Ces changements reflètent l’évolution des priorités coloniales et l’impact du colonialisme sur le développement urbain et économique de ces régions​​.

L’histoire des Quatre Communes du Sénégal est un témoignage de la complexité des politiques coloniales françaises et de leur impact durable sur l’identité et le développement de l’Afrique de l’Ouest. Cette période a non seulement façonné l’histoire politique et sociale du Sénégal mais a également jeté les bases des mouvements d’indépendance qui allaient suivre.