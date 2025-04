Les Obama divorcés ? Michelle se prononce

Michelle Obama a contesté les rumeurs selon lesquelles son mariage avec Barack Obama pourrait être en complication. Depuis quelques temps, des informations sont distillées faisant état de la séparation du couple.

L’ancienne Première dame n’a pas accompagné son mari à plusieurs événements importants, particulièrement l’investiture de Donald Trump et les funérailles de l’ancien Président Jimmy Carter, ce qui donne naissance à de nombreuses spéculations sur une possible séparation. Sans mentionner expressément ces événements, Mme Obama a affirmé au podcast Work in Progress animé par l’actrice Sophia Bush qu’elle était désormais en mesure de contrôler son propre agenda en tant que « femme adulte ».

Pour faire taire ces rumeurs, l’ancienne Première dame des États-Unis a déclaré que les gens n’arrivaient pas à croire qu’elle prenait une décision pour elle-même et qu’ils devaient plutôt supposer que « mon mari et moi divorcions ». Mme Obama a confié qu’elle ressentait une certaine culpabilité de se soustraire à certaines obligations. « C’est ce à quoi nous, les femmes, nous sommes confrontées, je pense, c’est de décevoir les gens », a-t-elle déclaré.

Discours très remarqué lors de la Convention nationale démocrate

« À tel point que cette année, les gens n’arrivaient même pas à imaginer que je prenais une décision pour moi-même et ont dû supposer que mon mari et moi divorcions ». « Ce n’est pas une femme adulte qui prend des décisions pour elle-même, n’est-ce pas ? Mais c’est ce que la société nous fait ». Michelle Obama a également déclaré dans le podcast : « J’ai choisi de faire ce qui était le mieux pour moi. Pas ce que je devais faire. Pas ce que je pensais que les autres voulaient que je fasse ».

Lire aussi : États-Unis : Obama revient au… pouvoir

Si son absence à l’investiture du Président Trump a été appréhendée comme une rupture avec la tradition, elle a néanmoins prononcé un discours très remarqué lors de la Convention nationale démocrate (DNC) l’été dernier. « L’espoir fait son retour », a-t-elle déclaré à des milliers de personnes présentes à la DNC à Chicago, les exhortant à soutenir Kamala Harris, alors candidate à la Présidence.

Michelle Obama : « L’éducation des filles me tient toujours à cœur »

Malgré le fait qu’elle se dévoue désormais davantage à elle-même, Michelle Obama a déclaré qu’elle trouvait encore le temps de « prononcer des discours, d’être présente au monde, de travailler sur des projets. L’éducation des filles me tient toujours à cœur ». Les Obama ont célébré leur 32e anniversaire de mariage en octobre dernier.

Dans ses mémoires à succès, Becoming, Mme Obama avait déjà évoqué les difficultés rencontrées dans son mariage en raison des ambitions politiques de M. Obama et de son passage à la Maison Blanche. Elle y écrivait que les aspirations de son mari avaient entraîné solitude et épuisement.