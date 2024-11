Les lauréats 2024 de la bourse Ghislaine Dupont et Claude Verlon

La onzième édition de la Bourse Ghislaine Dupont et Claude Verlon, organisée en 2024, a honoré deux talents émergents de l’audiovisuel africain : Victoire Andrène Ombi, journaliste congolaise, et Daouda Konaté, technicien ivoirien. Ces lauréats, distingués pour leurs reportages exceptionnels, participeront à une formation intensive à Paris en 2025, dans le cadre d’un programme soutenu par Radio France Internationale (RFI).

Cet hommage perpétue la mémoire des journalistes Ghislaine Dupont et Claude Verlon, assassinés en 2013, tout en encourageant l’excellence journalistique sur le continent africain. Récompenser l’excellence journalistique en Afrique En cette année 2024, la Bourse Ghislaine Dupont et Claude Verlon a une fois de plus célébré l’excellence journalistique en Afrique. Cette année, deux jeunes talents ont été distingués. Il s’agit de Victoire Andrène Ombi, journaliste de la République du Congo, et Daouda Konaté, technicien de Côte d’Ivoire. Lors de la cérémonie du 2 novembre à Cotonou, ces deux professionnels ont été récompensés pour la qualité et l’originalité de leurs reportages.

Une bourse pour honorer l’excellence journalistique africaine

Créée en hommage à Ghislaine Dupont et Claude Verlon, assassinés dans le nord du Mali en 2013, cette bourse vise à valoriser le talent des jeunes journalistes et techniciens africains. En 2024, elle a été ouverte aux professionnels de 25 pays d’Afrique francophone. L’initiative a suscité un engouement certain avec 370 candidatures reçues. La Société de radio et télévision du Bénin (SRTB) a été partenaire de cette édition. Elle a accueilli pendant deux semaines vingt candidats sélectionnés, dont dix journalistes et dix techniciens. La formation a été animée par les experts de RFI, Rachel Locatelli et Muriel Pomponne.

Victoire Ombi : la danse comme thérapie

Agée de 25 ans, Victoire Andrène Ombi est animatrice à Radio Mucodec, en République du Congo. Durant cette formation, elle a conçu un reportage original sur la danse comme forme de thérapie. Le jury a salué « l’originalité du sujet, la qualité des entretiens et la maîtrise d’un thème délicat ». De plus, il a souligné la capacité du journaliste à laisser parler les témoignages tout en s’effaçant.

Daouda Konaté : le savoir-faire des tisserands d’Abomey

Daouda Konaté, 33 ans, technicien à la Radio communale de Katiola en Côte d’Ivoire, s’est illustré par un reportage sonore sur les artisans tisserands d’Abomey. Sa réalisation plonge les auditeurs dans l’univers du textile traditionnel. L’oeuvre met en lumière les conditions de travail de ces artistes locaux. Par ailleurs, le jury a salué la diversité et la subtilité des sons, la qualité de la structure éditoriale. Autodidacte, Daouda a su imposer son talent grâce à une approche immersive et sincère.

Le Prix de l’association des Amis de Ghislaine Dupont et Claude Verlon

Cette année, un nouveau prix a été institué : le « Prix de l’association des Amis de Ghislaine Dupont et Claude Verlon« . Destiné à encourager deux candidats n’ayant pas remporté la Bourse, il offre du matériel professionnel, dont un ordinateur. Les lauréats de ce prix sont Marie-Noëlle Djoubodi, technicienne camerounaise, et Michel Cyala Bengankuna, journaliste congolais. Ces récompenses supplémentaires témoignent ainsi de l’engagement de RFI à soutenir les talents émergents en Afrique.

Une formation à Paris pour renforcer leurs compétences

En 2025, Victoire Ombi et Daouda Konaté auront l’opportunité de participer à un programme de formation de quatre semaines à Paris. A cette occasion, ils pourront parfaire leurs compétences journalistiques et techniques. En somme, elle offre non seulement une reconnaissance à de jeunes talents prometteurs, mais contribue également à renforcer la liberté de la presse et la qualité de l’information sur le continent. Ainsi, elle perpétue une tradition d’excellence et d’engagement pour la vérité.