Hommage aux reporters : Cotonou accueille la 11ème Bourse Ghislaine Dupont et Claude Verlon

Cotonou accueillera la 11ème édition de la Bourse Ghislaine Dupont et Claude Verlon de RFI le 2 novembre, une date symbolique marquant l’hommage à ces deux reporters tragiquement assassinés au Mali, en 2013. Chaque année, cette bourse soutient 20 jeunes professionnels africains —10 journalistes et 10 techniciens/réalisateurs— en leur offrant un mois de formation intensive en France, notamment à RFI, à l’École de journalisme de Sciences Po, et à l’Institut National de l’Audiovisuel.

Pour cette édition, RFI organisera deux sessions de formation de deux semaines à Cotonou, au Bénin. Ces travaux réuniront 20 stagiaires provenant de 11 pays, sélectionnés parmi plus de 370 candidatures. La cérémonie de remise de la bourse se tiendra à l’hôtel Novotel de Cotonou. Le jury, composé de personnalités éminentes du secteur, désignera les deux lauréats. Parmi eux figurent Jean-Marc Four, directeur de RFI, et Cécile Mégie, directrice des stratégies de France Médias Monde.

Également présents, des experts comme Benjamin Avayou, Vincent Hugeux, Stéphanie Rabourdin, et d’autres acteurs clés du paysage médiatique, participeront à la sélection des lauréats. Pour cette 11ème édition, un nouveau « Prix de l’association des Amis de Ghislaine Dupont et Claude Verlon » sera également décerné. Il récompense deux candidats prometteurs qui ne seront pas lauréats de la bourse, avec une dotation en matériel pour les aider dans leur parcours professionnel.

Ghislaine Dupont et Claude Verlon ont été enlevés et tués le 2 novembre 2013, alors qu’ils réalisaient un reportage dans la région de Kidal, au Mali. Cet acte tragique a renforcé la détermination de RFI et de France Médias Monde à transmettre leur héritage et à former de jeunes journalistes africains. La Bourse Ghislaine Dupont et Claude Verlon a été créée pour perpétuer leur passion et leur savoir-faire. Depuis 2014, 180 anciens stagiaires, dont 18 lauréats, ont ainsi constitué un réseau de professionnels engagés en faveur de la liberté d’information.

Les premières éditions de cette bourse se sont déroulées dans divers pays africains, débutant à Bamako en 2014 et se poursuivant dans des pays comme Madagascar, le Sénégal, la Côte d’Ivoire, et plus récemment, à distance durant la pandémie en 2020 et 2021.