Les Jeux de la Francophonie rattrapés par les tensions entre la RDC et le Rwanda

L’actualité dans l’espace francophone est dominée par le début de la IXe édition des Jeux de la Francophonie, ce 26 juillet à Kinshasa. Ce grand rendez-vous culturel et sportif des pays francophones commence sur fond de tension entre le Rwanda et la République Démocratique du Congo.

Les athlètes du Rwanda ne prendront pas part à la IXe édition des Jeux de la Francophonie. Le pays des mille collines est le grand absent à cet évènement réunissant les jeunes de l’espace francophone. « Le Rwanda n’avait pas confirmé sa participation. Il n’a pas inscrit les athlètes. C’est lié aux difficultés que nous connaissons », a précisé Isidore Kwandja, le directeur du comité national d’organisation des Jeux.

En plus de l’absence des athlètes, la Secrétaire générale de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) ne sera pas présente à l’évènement. L’entourage de Louise Mushikiwabo indique qu’elle n’a pas été officiellement invitée par les autorités congolaises. Selon Kinshasa, tout était mis en œuvre pour son accueil et sa sécurité. Dans l’opinion congolaise, l’absence de la patronne de l’OIF a suscité beaucoup de réactions. Pour Francine Muyumba, « Louise Mushikiwabo n’incarne aucune fonction rwandaise en ce moment ». La sénatrice congolaise pense que « c’est une erreur diplomatique pour la RDC de ne pas envoyer une invitation en bonne et due forme » à la Secrétaire générale de l’OIF.

L’absence de la patronne de l’OIF et de la délégation rwandaise pourrait être liée au débat sur les tensions diplomatiques et militaires entre Rwanda et la RDC. A la base, les deux pays vivent à couteaux tirés. Depuis 2022, les tension est vive suite aux violences et tueries commises par le mouvement rebelle rwandais M23 dans l’Est de la RDC. D’un côté, Kinshasa accuse le régime Kagame d’être derrière le mouvement rebelle M23 qui sème la terreur au Nord-Kivu, dans l’Est du pays. De l’autre, le Rwanda menacerait d’introduire ses troupes en RDC pour mener une attaque contre un groupe rebelle rwandais qui s’oppose au régime en place.

