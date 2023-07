Jeux de la Francophonie : la Secrétaire générale de l’OIF ne sera pas à Kinshasa

Contrairement à l’annonce faite, lundi, par les autorités congolaises, la Secrétaire générale de l’Organisation internationale de la francophonie (OIF) ne fera pas le déplacement de Kinshasa qui accueille les IXe Jeux de la Francophonie.

La Rwandaise Louise Mushikiwabo, Secrétaire générale de l’OIF, ne sera pas à Kinshasa pour l’ouverture des Jeux de la Francophonie qui doivent se tenir, du 28 juillet au 6 août 2023. L’information a été confirmée, ce mardi, par sa porte-parole, Oria Vande Weghe. Cette dernière a précisé que la première responsable de l’OIF sera représentée par l’administratrice de l’Organisation, Caroline St-Hilaire. La raison qui, selon la porte-parole, justifie l’absence de Louise Mushikiwabo, c’est que la RDC ne lui a pas adressé, comme annoncé, le 21 juin dernier, devant le Conseil permanent de la Francophonie, une invitation formelle par l’entremise de son ministère des Affaires étrangères. « Le plus important pour elle, c’est que les Jeux, un événement très attendu par la jeunesse francophone, se passent bien », a indiqué la porte-parole.

Une absence sur fond de tensions autour de la question du M23

La nouvelle de ce mardi est aux antipodes des propos tenus, hier, par le porte-parole du gouvernement congolais, Patrick Muyaya, le ministre de l’Intérieur, Peter Kazadi, et le directeur du comité national d’organisation des Jeux, Isidore Kwandja. À l’occasion d’une conférence de presse qu’elles ont conjointement animée à Kinshasa, les trois personnalités ont assuré l’opinion congolaise de l’arrivée de la Secrétaire générale, prenant appui sur le fait qu’elle est co-organisatrice des événements. Et Peter Kazadi de préciser que « toutes les dispositions sécuritaires ont été prises pour que Louise Mushikiwabo soit suffisamment protégée ».

Or la situation n’est pas aussi simple qu’ont voulu le faire croire les autorités congolaises. « Bien que co-organisatrice, la Secrétaire générale est officiellement invitée par l’État hôte lorsque les invitations sont signées uniquement par ce dernier. Lorsque les invitations sont co-signées par l’État hôte et l’OIF, il n’est point besoin que la Secrétaire générale en reçoive une. Car étant pleinement partie prenante de l’organisation protocolaire. Ce qui est loin d’être le cas pour cette neuvième édition des jeux », a expliqué aux confrères d’un média local Infos.cd, un diplomate qui maîtrise bien la question. On sait que les vives tensions entre la RDC et le Rwanda du fait du M23 ne sont pas étrangères à cette absence de la Secrétaire générale de l’OIF qui est Rwandaise.

Lire : Francophonie : Louise Mushikiwabo prise en étau entre le Rwanda et la RDC