Les États-Unis débloquent 55 millions de dollars pour aider le Burkina Faso à lutter contre la crise humanitaire

Les États-Unis ont annoncé une nouvelle contribution de près de 55 millions de dollars pour aider le Burkina Faso à faire face à une crise humanitaire qui s’aggrave. Cette aide supplémentaire porte à près de 158 millions de dollars le total de l’assistance d’urgence fournie par l’Agence américaine pour le développement international (USAID) au Burkina Faso, depuis le début de l’année fiscale 2023.

« Le Burkina Faso est confronté à une crise humanitaire majeure qui s’aggrave, causée par un conflit croissant et une violence généralisée », a déclaré la responsable de l’aide humanitaire américaine, Samantha Power. « Cette aide supplémentaire permettra de répondre aux besoins urgents en matière de nourriture, d’eau, d’abri et de soins médicaux des populations les plus vulnérables du pays », a poursuivi l’officielle américaine.

Une situation humanitaire alarmante

Le Burkina Faso est l’un des pays les plus pauvres du monde et l’un des plus durement touchés par les crises au Sahel. Le conflit et l’insécurité ont entraîné le déplacement de plus de 1,5 million de personnes et laissé environ 6,3 millions de personnes dépendantes de l’aide humanitaire pour leur survie. « La situation humanitaire au Burkina Faso est extrêmement préoccupante », a encore ajouté Samantha Power.

« Des millions de personnes sont confrontées à la faim, à la malnutrition et à des maladies, et des centaines de milliers d’autres ont été contraintes de fuir leurs foyers. Il est urgent d’agir pour éviter une catastrophe encore plus grande », insiste la responsable de l’aide humanitaire américaine. Les États-Unis appellent la communauté internationale à intensifier ses efforts pour répondre à la crise humanitaire au Burkina Faso

« Trouver des solutions durables à la crise au Sahel »,

« Cette crise ne peut être résolue que par un effort collectif », préconise Samantha Power. « Nous exhortons tous les donateurs à contribuer généreusement à la réponse humanitaire et à travailler avec nous pour trouver des solutions durables à la crise au Sahel », lance-t-elle. Les États-Unis sont un partenaire de longue date du Burkina Faso et un des principaux bailleurs d’aide humanitaire dans le pays.

Depuis 2020, les États-Unis ont fourni plus de 600 millions de dollars d’aide humanitaire au Burkina Faso. En plus de l’aide humanitaire, les États-Unis soutiennent également le Burkina Faso dans ses efforts de stabilisation et de développement. Les États-Unis fournissent, en outre, une aide militaire et policière au pays et travaillent à promouvoir la bonne gouvernance et les droits humains.