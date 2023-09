Les détails de l’arrestation de Keith Davis, meurtrier de Tupac ?

La police de Las Vegas a arrêté, vendredi, un homme accusé d’avoir participé à l’assassinat du célèbre rappeur Tupac. Ce dernier a été tué par balles, le 7 septembre 1996, à Las Vegas.

Duane Keith Davis, c’est le nom du suspect qui a été inculpé du meurtre du rappeur Tupac Shakur, 27 ans après les faits. L’homme a été arrêté, ce vendredi 29 septembre, dans le Nevada. Il serait impliqué dans la fusillade du 7 septembre 1996 où le rappeur Tupac a trouvé la mort. Un grand jury du comté de Clark a inculpé Duane Keith Davis pour meurtre avec usage d’une arme mortelle. Il lui est reproché «l’intention de promouvoir, de favoriser ou d’aider une bande criminelle».

Keith Davis «responsable du meurtre de Tupac»

Les procureurs de Las Vegas ont précisé que le suspect était en garde à vue. C’est en juillet dernier que cette affaire a été relancée. A l’époque, la police métropolitaine de Las Vegas exécutait un mandat de perquisition dans une maison liée au suspect, dans le Nevada. Les nouveaux éléments de l’enquête indiquaient une «forte présomption» que Keith Davis soit «responsable du meurtre de Tupac Shakur», relève le procureur Marc DiGiacomo.

Il se trouve que Davis n’a jamais caché son lien avec la mort du rappeur Tupac. Lequel décès est survenu, le 7 septembre 1996, à Las Vegas, après le combat de boxe ayant opposé Mike Tyson à Bruce Seldon. Dans ses mémoires publiées en 2019, Davis avait déclaré être sur le siège passager de la voiture suspecte. Une Cadillac blanche qui s’était arrêtée près du véhicule dans lequel se trouvait Tupac. Selon ses précisions, les coups de feu avaient été tirés depuis l’arrière de la voiture.

Rivalité entre Death Row et Bad Boy Entertainment

Atteint de quatre balles, le rappeur Tupac, alors âgé de 25 ans, meurt à l’hôpital, quelques jours plus tard. Notons que le rappeur a à son actif des tubes comme California, Changes, Dear Mama et All Eyes On Me. Il a vendu 75 millions d’albums. Sa particularité : il incarnait la rivalité entre les scènes rap des côtes Ouest et Est des Etats-Unis. Natif de New York, il incarnait le hip-hop de la côte Ouest, après que sa famille a déménagé en Californie.

Le meurtre de Tupac avait été suivi par celui de son rival de la côte Est, Christopher «The Notorious BIG» Wallace. Deux décès majeurs dans le monde du rap américain, survenus à six mois d’intervalle. Pour beaucoup, leurs morts est à mettre sur le compte de la rivalité entre leurs labels : Death Row, basé à Los Angeles et Bad Boy Entertainment dont le siège est à New York. Dans le cadre de ce meurtre, Keith Davis a été arrêté dans le Nevada.