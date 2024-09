Les Algériens ont voté en masse aujourd’hui pour élire leur Président !

Les centres de vote ont enregistré samedi une affluence remarquable des électeurs venus accomplir leur devoir dans le cadre de l’élection présidentielle, telle est la constatation unanime des observateurs de la presse algérienne présents sur place. Signe de la vitalité démocratique d’un scrutin qui vient conclure une campagne qui s’est remarquablement bien déroulée!

A Oran, certains bureaux de vote ont connu une affluence remarquée, dès les premières heures, comme celui de « Aoumer Hanifi » sur l’avenue Chakib Arslane, au même titre que d’autres centres, comme « Abderrahmane Mohammed » de Haï Gambetta, « Frendi Mohamed » de la cité AADL « pépinière », le CEM « Tahdhib » et « Bencheneb Mohamed » au centre-ville.

Abdelkader (45 ans) a indiqué à l’APS que la participation à cette élection présidentielle était « un devoir national et une responsabilité qui incombe à chaque électeur » et « c’est une étape importante pour le pays », a-t-il ajouté.

A Mascara, plusieurs bureaux de vote ont enregistré une affluence grandissante des électeurs dès les premières heures de l’opération de vote. Souad, étudiante, a indiqué que ce rendez vous électoral était « une opportunité pour elle de choisir le prochain président de l’Algérie, qui saura prendre en charge les préoccupations de la jeunesse ».

Les bureaux de vote à El Bayadh ont connu une participation croissante des électeurs, tous espérant que l’Algérie parviendra à une relance globale du développement et à des progrès dans divers domaines. Au centre de vote « Benamir Slimane », qui compte le plus grand nombre d’électeurs dans la wilaya, avec plus de 4.300 citoyens inscrits, une affluence massive de citoyens a été constatée, et ce juste après le début du vote pour accomplir leur devoir électoral.

A Saïda, plusieurs centres de vote ont enregistré une affluence des jeunes, qui ont souligné, interrogés par la presse au niveau du Centre Barbouri Abdelkader, du chef-lieu de wilaya, qu' »une forte participation à l’élection présidentielle renforcera la stabilité du pays, préservera ses acquis et contribuera à réaliser les espoirs et les aspirations des citoyens ».

La wilaya de Nâama a connu, dès l’ouverture des centres de vote, une participation remarquée des électeurs. Certains centres, comme les écoles primaires « Amani Abdelkader » et « Toumi Mohamed » du centre ville ont connu une affluence d’électeurs dont plusieurs qualifiaient cette journée de « rendez vous historique », avec une sorte de fierté pour la manière dont allait aujourd’hui s’exprimer la démocratie algérienne.

A Tissemsilt, l’opération a connu un flux notable d’électeurs et d’électrices venus accomplir leur devoir. Plusieurs citoyens interrogés par l’APS estimaient en effet que la participation à ce rendez-vous électoral « renforcera le processus de développement et la stabilité du pays, et apportera de nombreux acquis au peuple ».

A Mostaganem, dès l’ouverture des bureaux de vote, une affluence des électeurs a été relevée et ce, dans une bonne organisation et avec la mobilisation de tous les moyens requis. La même ambiance a prévalu dans la wilaya de Relizane, où une participation notable a été enregistrée, et qui augmentait dans l’après midi.

Les centres de vote d’Aïn Temouchent connaissent également une participation croissante, comme c’est le cas du centre « Larbi Tebessi » à Haï « Moulay Mustapha » au chef-lieu de wilaya, qui a enregistré un flux de personnes âgées, préférant le matin pour accomplir leur devoir électoral, tandis que d’autres centres connaissent une tendance à la hausse. Le Moudjahid Belkacem Djelloul, qui a accompli son devoir au centre « Djemaï Saadia », à Terga, a souligné « l’importance de participer à cette élection, qui traduit de l’adhésion du peuple à l’appel de la nation. »

A Tiaret, le scrutin s’est déroulé dans des conditions d’organisation maitrisées où une affluence des électeurs a été relevée dans les cités de Bouzouina Miloud, Zaaroura et Oued Tolba du chef-lieu de wilaya, où des files d’électeurs étaient visibles, venus accomplir leur devoir électoral. Hadj Abdallah (70 ans) a éclairait, après avoir accompli son devoir électoral au centre « Belahcen Bekkouche » de Haï Bouzouina Miloud : « J’ai passé plusieurs années à l’étranger et après ma retraite, je suis revenu dans mon pays, et j’ai constaté qu’il a connu un grand bond de développement. J’ai donc accompli mon devoir et j’ai demandé à mes enfants et à mes voisins de venir voter« . Quant à Mme Kheira, elle a déclaré : « Je suis venue voter pour le bien du pays et j’ai choisi le candidat que je considère comme le plus apte à diriger le pays, et je suis optimiste« . De même à Sidi Bel Abbes, l’opération se déroule dans de bonnes conditions d’organisation, avec une participation croissante des électeurs.

De cette photographie rapide de la participation comme de l’atmosphère qui prévalait dans les bureaux de vote, on retire une triple leçon : d’abord la mobilisation, qui montre que les Algériens ont tenu à s’exprimer massivement lors de ce scrutin national. Ensuite la bonne humeur et l’esprit constructif qui préside au déroulement du scrutin. Enfin la satisfaction générale, dans l’esprit de tous, de voir l’Algérie donner à ses détracteurs mêmes une belle leçon de démocratie !

(Article réalisé avec l’APS et le concours de plusieurs journalistes algériens sur place)