Les Aigles de la République : Tarik Saleh clôt sa trilogie égyptienne à Cannes

Cannes 2025 — En plein cœur de la Compétition officielle, le cinéaste suédo-égyptien Tarik Saleh a présenté le 19 mai Les Aigles de la République, l’ultime volet de sa trilogie égyptienne commencée avec Le Caire confidentiel (2017) et poursuivie avec La Conspiration du Caire (Prix du scénario à Cannes en 2022). Pour la presse internationale, cette œuvre constitue son film le plus ambitieux à ce jour, fusionnant avec maestria satire politique et méta-cinéma dans les coulisses dorées du pouvoir égyptien.

Un pacte faustien dans les méandres de la propagande

Au cœur de ce long-métrage de 2h09, George Fahmy, star vénérée du cinéma égyptien incarnée par Fares Fares, se retrouve contraint d’interpréter le président Abdel Fattah al-Sissi dans un biopic commandité par l’armée. Entraîné dans une spirale vertigineuse, l’acteur pénètre les arcanes du régime et succombe au charme de Suzanne (Zineb Triki), l’épouse du général supervisant le tournage. En parallèle, une jeune actrice rebelle interprétée par Lyna Khoudri vient attiser ses contradictions intérieures et questionner son engagement artistique.

Fidèle aux codes du film noir qu’il affectionne, Saleh déploie sa mise en scène pour disséquer les mécanismes de la propagande : décors somptueux, cadres symétriques qui se resserrent progressivement autour du protagoniste, et une tonalité narrative oscillant subtilement entre comédie grinçante et thriller paranoïaque. « La question est simple : dois-je m’incliner devant le système ?« , explique le réalisateur, revendiquant avec ce film une approche encore plus frontale que dans ses deux œuvres précédentes.

Une production internationale pour contourner la censure

La distribution cinq étoiles réunit autour de Fares Fares, alter ego fidèle du cinéaste depuis Le Caire confidentiel, les talents de Lyna Khoudri, Zineb Triki, Amr Waked et Cherien Dabis. L’équipe technique n’est pas en reste avec la musique signée par le compositeur multiprimé Alexandre Desplat et une photographie partagée entre Pierre Aïm et Nadim Carlsen. Memento Films orchestre cette coproduction franco-scandinave dotée d’un budget conséquent de 9 millions d’euros.

Face à l’impossibilité de tourner en Égypte, où Saleh demeure persona non grata, l’équipe a principalement posé ses caméras à Istanbul pour recréer Le Caire, contournant ainsi la censure du régime d’al-Sissi. Alexandre Mallet-Guy, directeur de Memento Films, souligne auprès de Satellifact le défi économique : « 9 millions d’euros, c’est cher, surtout pour un film en langue arabe. Dès qu’un film n’est pas en langue anglaise ou française, c’est compliqué. » Il mise néanmoins sur la notoriété croissante du réalisateur et sur la présence d’acteurs francophones comme Lyna Khoudri et Zineb Triki pour dépasser la barrière linguistique lors de la sortie française.

Un accueil critique solide sur la Croisette

Projeté au Grand Théâtre Lumière, Les Aigles de la République a reçu un accueil critique favorable. Si l’œuvre est particulièrement saluée pour la performance magistrale de Fares Fares, certains observateurs la jugent toutefois moins incisive que La Conspiration du Caire. La presse spécialisée apprécie néanmoins la mise en abîme vertigineuse proposée par ce cinéaste qui continue d’interroger les rouages du pouvoir égyptien depuis son exil européen.

Fort de son Prix du scénario obtenu en 2022, Tarik Saleh figure à nouveau parmi les prétendants sérieux pour une distinction majeure, que ce soit la Palme d’or ou un prix d’interprétation pour Fares Fares. Dans une sélection officielle où la liberté d’expression face aux régimes autoritaires constitue un thème récurrent de cette 78ème édition, le film s’impose comme une œuvre essentielle du festival.

L’aboutissement d’une trilogie ambitieuse

Ce dernier opus vient clore la « trilogie du Caire » avec une ambition renforcée par les succès publics de ses prédécesseurs. Le Caire Confidentiel avait totalisé 400 000 entrées en France, tandis que La Conspiration du Caire avait franchi le cap des 500 000 spectateurs après son prix cannois. Memento Films, qui assure à la fois la production déléguée et la distribution française du film, prévoit sa sortie en salles le 22 octobre 2025.

En attendant le verdict du jury le 24 mai prochain, Les Aigles de la République confirme la place singulière qu’occupe Tarik Saleh dans le paysage cinématographique européen contemporain, celle d’un auteur engagé qui explore avec finesse la frontière poreuse entre divertissement et soumission politique.

Les Aigles de la République de Tarik Saleh