Les 5 pays les plus sûrs d’Afrique selon l’Index Mondial de la Paix 2025

L’Afrique subsaharienne, souvent dépeinte sous l’angle des conflits et de l’instabilité, abrite pourtant plusieurs nations qui se distinguent par leur stabilité remarquable. Le Global Peace Index 2025, publié par l’Institute for Economics & Peace, révèle que certains pays africains rivalisent avec des nations développées en matière de paix et de sécurité.

1. Maurice : L’île de la tranquillité (26e mondial)

Avec un score de 1,586, Maurice conserve sa position de pays le plus pacifique d’Afrique pour la 18e année consécutive. Cette nation insulaire de l’océan Indien se distingue particulièrement par son absence totale de conflits internes ou externes depuis six ans.

La transition politique pacifique suite à la victoire écrasante de l’opposition aux dernières élections a renforcé la stabilité démocratique du pays. La croissance économique soutenue et un secteur touristique florissant contribuent à maintenir cette atmosphère de sérénité.

2. Botswana : Le diamant de la stabilité (43e mondial)

Le Botswana, avec un score de 1,743, confirme sa réputation de havre de paix en Afrique australe. Ce pays enclavé a su transformer ses richesses minières en développement durable sans sombrer dans la « malédiction des ressources ». La continuité démocratique depuis l’indépendance et des institutions solides font du Botswana un modèle de gouvernance en Afrique.

3. Namibie : La renaissance pacifique (50e mondial)

La Namibie grimpe de quatre places avec un score de 1,789, témoignant d’une amélioration continue de sa situation sécuritaire. Le pays bénéficie d’une stabilité politique remarquable et d’un taux d’homicides parmi les plus bas du continent.

Les vastes espaces désertiques et la faible densité de population contribuent paradoxalement à limiter les sources de conflits.

4. Gambie : La transformation spectaculaire (55e mondial)

La progression la plus impressionnante revient à la Gambie qui bondit de 16 places pour atteindre le 55e rang mondial avec un score de 1,855. Cette amélioration de 4,9% reflète la consolidation démocratique après des décennies d’autoritarisme.

La Gambie est désormais le seul pays d’Afrique subsaharienne avec un score parfait sur l’échelle de terreur politique, indiquant un état de droit solide où la violence politique est devenue exceptionnelle.

5. Sierra Leone : La résilience post-conflit (57e mondial)

La Sierra Leone, avec un score de 1,887, complète ce quintet africain de la paix. Cette performance est d’autant plus remarquable que le pays a connu une guerre civile dévastatrice il y a deux décennies. La réconciliation nationale et le renforcement progressif des institutions démocratiques ont permis cette transformation impressionnante.

Un contraste saisissant

Ces succès contrastent fortement avec la situation dans d’autres parties du continent. La République démocratique du Congo (160e), le Soudan du Sud (156e) et le Soudan (161e) figurent parmi les dix pays les moins pacifiques au monde. Le Sahel central connaît une détérioration alarmante avec le Burkina Faso, le Mali et le Niger aux prises avec le terrorisme et l’instabilité politique.

Les clés du succès

Les pays africains les plus pacifiques partagent plusieurs caractéristiques : des institutions démocratiques fonctionnelles, une transition pacifique du pouvoir, une gestion transparente des ressources naturelles et des investissements soutenus dans le développement humain. Maurice et le Botswana, en particulier, démontrent qu’une gouvernance efficace peut transformer des petits pays aux ressources limitées en modèles de stabilité.

L’Index 2025 révèle aussi que 23 pays africains ont amélioré leur score, suggérant une tendance positive malgré les défis persistants. L’Ouganda, par exemple, a enregistré l’une des plus fortes progressions mondiales grâce à une baisse significative des conflits internes.

Ces exemples africains de paix durable méritent davantage d’attention médiatique internationale. Ils démontrent que le continent n’est pas condamné à l’instabilité et offrent des modèles précieux pour les nations cherchant à construire une paix durable.