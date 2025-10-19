Lénacapavir : vers un traitement révolutionnaire contre le VIH ?

L’Afrique du Sud s’apprête à déployer dès mars 2026 un traitement préventif innovant contre le VIH. Le lénacapavir, une injection semestrielle aux résultats prometteurs, pourrait transformer la lutte contre l’épidémie dans le pays le plus touché d’Afrique.

Le lénacapavir, c’est le nom du traitement préventif contre le VIH que l’Afrique du Sud se prépare à lancer dès mars 2026, comme l’a annoncé le ministre de la Santé Aaron Motsoaledi. Ce traitement injectable à action prolongée offre une protection de six mois par dose et devrait réduire considérablement les nouvelles infections à VIH, renforçant ainsi les efforts du pays pour mettre fin au sida en tant que menace de santé publique.

Une innovation adaptée aux défis de la prévention

Le ministre de la santé publique a qualifié ce traitement d' »innovation indispensable » qui viendra combler les lacunes persistantes des outils de prévention actuels. « Nous avons besoin de méthodes de prévention adaptées à la vie quotidienne des gens », a déclaré Aaron Motsoaledi, ajoutant que « le lénacapavir élargit les choix dans le cadre de notre stratégie de prévention combinée. C’est là que le lénacapavir intervient, une innovation opportune et indispensable pour nous aider à surmonter les défis persistants de notre riposte au VIH/Sida, notamment en matière de prévention« .

Le déploiement prévu en 2026 ciblera initialement 23 districts à forte incidence dans six provinces sud-africaines, avec environ 360 cliniques publiques impliquées. Les groupes prioritaires incluent les adolescentes, les femmes enceintes et allaitantes, les travailleuses du sexe et les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes – tous faisant partie des populations les plus vulnérables à la transmission du VIH. Le pays reste en effet l’un des plus durement touchés par l’épidémie dans le monde, avec environ 149 000 nouvelles infections enregistrées entre 2022 et 2023.

Des résultats cliniques porteurs d’espoir pour l’Afrique

Cette avancée offre un nouveau souffle à l’Afrique du Sud et au continent africain dans son ensemble, particulièrement dans un contexte d’incertitude concernant les financements internationaux. Les essais cliniques du lénacapavir ont montré des résultats exceptionnels : une protection de 100% chez les femmes et de 96% chez les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes et les femmes transgenres. Ces données laissent espérer une réduction considérable du taux de transmission du VIH en Afrique du Sud en particulier, et en Afrique en général.