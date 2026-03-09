Lenacapavir : l’Afrique accélère l’accès à un traitement révolutionnaire contre le VIH

Un nouveau traitement préventif contre le VIH pourrait transformer la lutte contre l’épidémie en Afrique. Le Lenacapavir, administré seulement deux fois par an par injection, représente une alternative prometteuse aux traitements préventifs quotidiens connus sous le nom de PrEP. Lancé récemment au Kenya, ce médicament suscite déjà de grands espoirs sur le continent. Plusieurs gouvernements africains souhaitent désormais accélérer son accessibilité. L’Afrique du Sud, en particulier, ambitionne d’en produire localement afin de réduire les coûts et d’assurer une distribution plus rapide dans les pays les plus touchés par le virus.

Le Lenacapavir marque une grande avancée dans la prévention du VIH. Contrairement aux traitements préventifs traditionnels qui nécessitent une prise quotidienne de comprimés, ce médicament repose sur deux injections annuelles seulement. Cette simplicité d’utilisation pourrait améliorer considérablement l’adhésion des patients aux stratégies de prévention. Dans de nombreux pays africains, les contraintes liées à la prise quotidienne de médicaments constituent en effet un grand obstacle. En réduisant la fréquence du traitement, cette innovation médicale pourrait contribuer à limiter la propagation du VIH, notamment chez les populations les plus exposées.

L’Afrique du Sud veut produire le Lenacapavir localement

Face à cette innovation, l’Afrique du Sud souhaite jouer un rôle central dans la production du Lenacapavir pour le continent africain. Cette stratégie vise à renforcer l’autonomie sanitaire de l’Afrique, un grand enjeu devenu depuis la pandémie de Covid-19. Le Président kényan William Ruto a salué cette initiative, estimant qu’une fabrication locale permettrait aux pays africains de mieux contrôler leur accès aux traitements essentiels. Une production sur le sol africain pourrait également réduire la dépendance vis-à-vis des importations pharmaceutiques provenant d’Europe ou des États-Unis.

Pour concrétiser ce projet, l’Afrique du Sud est appelée toutefois à franchir plusieurs étapes réglementaires et industrielles. La première consiste à obtenir une licence auprès du laboratoire pharmaceutique américain Gilead, qui détient actuellement les droits de production du Lenacapavir. Les autorités sud-africaines ont confirmé que des discussions étaient en cours avec l’entreprise afin de permettre une fabrication sous licence. Si ces négociations aboutissent, Pretoria pourra ensuite sélectionner les laboratoires locaux capables de produire ce traitement selon les standards internationaux.

Vers un accès plus rapide aux traitements pour les patients africains

Le gouvernement sud-africain a déjà lancé un appel à candidatures pour identifier les entreprises pharmaceutiques nationales susceptibles de fabriquer ce médicament innovant. Les candidats devront démontrer leur capacité technique, leur conformité aux normes sanitaires et leur aptitude à produire à grande échelle. Une fois le laboratoire sélectionné, celui-ci travaillera sous licence et en collaboration avec plusieurs institutions internationales. L’objectif est d’assurer une production fiable tout en garantissant la qualité et la sécurité du traitement pour les patients.

Plusieurs organisations de santé publique accompagneront ce processus, notamment l’Organisation mondiale de la Santé et l’Agence africaine des médicaments. Selon la directrice de cette dernière, la docteure Delese Mimi Darko, la fabrication locale du Lenacapavir doit répondre à un objectif clair : améliorer l’accès des patients africains à ce traitement préventif. Une production sur le continent permettrait non seulement de réduire les coûts, mais aussi d’éviter les ruptures d’approvisionnement qui touchent régulièrement les programmes de santé.

Un enjeu dans la lutte contre le VIH en Afrique

L’Afrique subsaharienne reste la région la plus touchée par le VIH dans le monde. Des millions de personnes vivent avec le virus et de nouvelles infections continuent d’être enregistrées chaque année. Dans ce contexte, l’arrivée d’un traitement préventif plus simple à utiliser représente une avancée stratégique. Les experts estiment que des solutions comme le Lenacapavir pourraient renforcer les programmes de prévention, en particulier auprès des jeunes, des travailleurs du sexe ou encore des populations à risque élevé.

Au-delà de l’innovation médicale, la production africaine du Lenacapavir pourrait aussi marquer une étape importante dans le développement de l’industrie pharmaceutique du continent. En renforçant les capacités locales de fabrication, plusieurs pays espèrent améliorer leur souveraineté sanitaire et accélérer l’accès aux innovations thérapeutiques. Si les négociations avec Gilead aboutissent, l’Afrique du Sud pourrait ainsi devenir un pôle stratégique pour la production et la distribution de ce traitement révolutionnaire dans toute l’Afrique.