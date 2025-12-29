Léna Situations : avec son livre « Encore Mieux », l’icône de la Gen Z s’émancipe

Zainab Musa

Léna Situations Encore mieux
C’est la consécration d’une stratégie mûrie loin des algorithmes. À 27 ans, Léna Mahfouf publie son deuxième ouvrage, Encore Mieux, sous sa propre maison d’édition. Après le best-seller Toujours Plus, ce livre acte la métamorphose de la Franco-Algérienne : de blogueuse influente à cheffe d’entreprise et visage d’une génération en quête de sens.

De l’influence à l’édition : le virage entrepreneurial

Le titre sonne comme un manifeste. Cinq ans après le phénomène Toujours Plus, dont le moteur était l’accumulation, Léna Situations acte avec Encore Mieux la fin de la croissance à tout prix. Ce glissement sémantique en dit long sur l’évolution de celle qui est devenue, selon les sondages, l’une des femmes les plus admirées des 18-24 ans aux côtés de stars mondiales comme Zendaya.

Ce deuxième opus marque une rupture. Publié le 14 novembre 2025 via Léna Éditions, il symbolise son émancipation totale. À 27 ans, Léna structure et contrôle sa production et le succès est au rendez-vous. Selon les estimations d’Edistat, l’ouvrage aurait été tiré à plus de 420 000 exemplaires. Plus personnel, ce guide interactif promet d’aider le lecteur à « mieux » vivre : discipline, limites personnelles et concrétisation des projets sont au cœur de la méthode.

Fille d’exilés algériens et symbole de la réussite à la française

Pour comprendre le « phénomène Léna« , il faut remonter à ses racines. Fille de Karim Mahfouf, marionnettiste et illustrateur, et de Sabrina Lahouli, ancienne styliste, Léna a grandi dans le souvenir d’une Algérie que ses parents ont quitté durant la décennie noire. Née à Paris en 1997, elle revendique cet héritage complexe fait de créativité et de résilience.

Cette double identité franco-algérienne, elle l’assume pleinement, devenant un miroir pour des millions de jeunes Français issus de l’immigration. Son parcours force le respect institutionnel :

  • Avril 2025 : Elle fait la couverture de Forbes France, présentée comme une leader à la croisée du « personal branding » et du business stratégique.
  • Mai 2025 : Elle fait sensation sur les marches du Festival de Cannes
  • Octobre 2025 : Elle est nommée chevalière des Arts et des Lettres, une reconnaissance officielle rare pour une personnalité issue du web.

La voix d’une génération qui exige « mieux », pas « plus »

Léna Situations Forbes
Avec plus de 11 millions d’abonnés cumulés, Léna Mahfouf incarne la fin de l’influence naïve. La Gen Z ne réclame plus la surenchère, mais une précision qualitative. En entrant au musée Grévin ou en étant la première influenceuse française invitée au prestigieux Met Gala, elle a brisé le plafond de verre d’un métier longtemps méprisé.

Pour son public, notamment ceux partageant ses origines méditerranéennes, Léna reste la preuve vivante que l’on peut bâtir un empire en restant fidèle à soi-même. Encore Mieux est la confirmation que l’influenceuse est devenue une marque pérenne.

 

Zainab Musa
Zainab Musa est une journaliste collaborant avec afrik.com, spécialisée dans l'actualité politique, économique et sociale du Maghreb et de l'Afrique de l'Ouest. À travers ses enquêtes approfondies et ses analyses percutantes, elle met en lumière des sujets sensibles tels que la corruption, les tensions géopolitiques, les enjeux environnementaux et les défis de la transition énergétique. Ses articles traitent également des évolutions sociétales et culturelles, notamment à travers des reportages sur les figures influentes du Maroc et de l’Algérie. Son approche rigoureuse et son regard critique font d’elle une voix incontournable du journalisme africain francophone.
