Le Tour d’Algérie 2024 démarre à Oran pour une compétition acharnée

Le dimanche 12 mai marque le début de la 24e édition du Tour d’Algérie cycliste (TAC-2024). Le coup d’envoi est donné à Oran. Cette première étape verra les coureurs parcourir 142 kilomètres jusqu’à Sidi Bel Abbès. L’événement rassemble 77 participants de 16 équipes diverses, illustrant la portée internationale et la compétitivité renouvelée de la course.

Cette année, le tour d’Algérie offre un parcours exigeant qui traverse plusieurs wilayas. Elle débute au nord-ouest à Oran et se dirigera vers des villes telles que Mostaganem, Ténès, et jusqu’à Annaba au nord-est. Ce tracé mettra à l’épreuve l’endurance et la stratégie des cyclistes sur des terrains variés, promettant ainsi un spectacle captivant pour les fans du vélo.

La compétition de cette année voit la participation de pays comme la France, l’Allemagne, les Pays-Bas, les États-Unis, ainsi que des représentants de l’Erythrée, du Rwanda, de l’Afrique du Sud, de la Tunisie, de la Malaisie et de la Mauritanie. Un plateau qui témoigne de l’attrait international du Tour d’Algérie cette année. L’Algérie elle-même est fièrement représentée par six clubs, dont le retour notable du Mouloudia Alger, absent depuis plusieurs éditions.

Une compétition qui s’annonce féroce

Les organisateurs ont également introduit divers maillots pour cette édition, dont le maillot jaune pour le leader du classement général, le maillot vert pour le sprinteur le plus rapide, et le maillot blanc pour le meilleur jeune de moins de 23 ans, parmi d’autres. Ces distinctions visent à encourager une compétition féroce et à célébrer les talents exceptionnels dans différentes catégories.

Le Tour d’Algérie 2024 est une partie intégrante de l’Africa Tour de l’UCI, l’Union Cycliste Internationale, assurant ainsi une compétition équitable et bien régulée. Les étapes à venir promettent plus de défis et de surprises, avec des étapes s’étendant, au total, sur plus de 1400 kilomètres à travers le pays.

Les étapes du tour d’Algérie

Dimanche 12 mai : (1re étape) : Oran-Sidi Bel Abbès (142 km)

Lundi 13 mai : (2e étape) : Sidi Bel Abbès-Mostaganem (146 km)

Mardi 14 mai : (3e étape) : Mostaganem- Tenes (156 km)

Mercredi 15 mai : (4e étape) : Chlef-Blida (154,3 km)

Jeudi 16 mai : (5e étape): Blida-Bouira (129,5 km)

Vendredi 17 mai : (6e étape) : Bouira-Sétif (186,5 km)

Samedi 18 mai : (7e étape) : Sétif-Constantine (129,4 km)

Dimanche 19 mai : (8e étape) : Constantine-Skikda (117,4 km)

Lundi 20 mai : (9e étape) : Skikda-Annaba (126,5 km)

Mardi 21 mai : (10e étape) : Annaba-Guelma-Annaba (148,5 km).