Le Tchad et le Niger discutent de sécurité, de frontières et de rapatriements

Le ministre tchadien de la Défense, Dago Yacoub, s’est rendu à Niamey pour rencontrer son homologue du Niger, Salifou Mody, et le Premier ministre nigérien, Ali Mahaman Lamine Zeine. Cette visite a été l’occasion pour les deux pays de réaffirmer leurs « bonnes relations de coopération », notamment dans le domaine sécuritaire.

Sécurité régionale et coopération militaire

Le ministre tchadien de la Défense, Dago Yacoub, s’est entretenu avec son homologue nigérien, Salifou Mody, et le Premier ministre nigérien, Ali Mahaman Lamine Zeine. Les discussions ont porté sur plusieurs points clés, dont la sécurisation des frontières communes et la lutte contre les groupes armés dans la région du lac Tchad. Le ministre nigérien de la Défense a salué la « situation maîtrisée » dans la zone, attribuant ce succès aux opérations conjointes de la Force multinationale mixte (FMM).

Cependant, il est important de noter que le Niger a suspendu sa participation à ces opérations communes, depuis le coup d’État de juillet 2023, en raison de tensions diplomatiques avec le Nigeria. Le Tchad, quant à lui, participe, depuis deux semaines, à une vaste opération militaire au Nigeria et au Cameroun visant à libérer des couloirs de circulation menacés par des groupes armés affiliés à Boko Haram et à l’État islamique.

N’Djamena souhaite le retour du Niger au sein de la FMM

Selon certaines sources, le Tchad mènerait des négociations pour convaincre le Niger de reprendre sa coopération totale au sein de la force multinationale. Une coopération régionale renforcée est essentielle pour relever les défis sécuritaires importants auxquels la région est confrontée. Un autre sujet abordé lors de la visite était la situation à la frontière commune nord entre le Tchad et le Niger.

Selon une source sécuritaire nigérienne, Niamey s’inquiète de l’évolution d’une rébellion dans cette région, qui a récemment attaqué un détachement de la garde nationale nigérienne. Enfin, le ministre tchadien de la Défense a quitté Niamey avec une vingtaine de ressortissants tchadiens qui se trouvaient au Niger. L’origine et les circonstances de leur présence au Niger n’ont pas été clairement établies.

Participation du Niger à la Force multinationale mixte

Les sources tchadiennes affirment qu’il s’agit d’individus capturés par des groupes armés et « libérés » par le Niger. Tandis que des sources médiatiques nigériennes indiquent qu’il s’agit d’anciens rebelles ayant choisi de rentrer au Tchad. Cette visite met en évidence la volonté du Tchad et du Niger de renforcer leur coopération sur des questions stratégiques pour la sécurité régionale et la stabilité de leurs frontières communes.

Cependant, des défis importants subsistent, notamment la question de la participation du Niger à la Force multinationale mixte et la gestion des mouvements rebelles dans la zone frontalière nord.