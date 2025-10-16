Le Sénégal opte pour le numérique dans les marchés publics : une avancée pour la transparence

Dans le cadre de sa stratégie de modernisation de l’administration publique, le Sénégal franchit un cap historique en lançant une plateforme numérique dédiée à la gestion des marchés publics. Baptisée APPEL (Achats Publics en Procédures Électroniques), cette solution technologique innovante entend révolutionner le processus d’attribution des marchés au niveau national.

Une plateforme 100% sénégalaise au service de la transparence

Le Sénégal lance une plateforme numérique dédiée à la gestion des marchés publics. Portée par l’Autorité de régulation de la commande publique (ARCOP), la plateforme a été inaugurée le 14 octobre dernier. Développée localement par des ingénieurs sénégalais, APPEL intègre des fonctionnalités de pointe telles que la signature électronique, le chiffrement des données et l’horodatage. Ces outils garantissent la sécurité des échanges entre les différents acteurs du processus d’achat public.

Mais au-delà de la technologie, c’est une nouvelle ère de transparence qui s’ouvre pour la gestion des ressources publiques. Grâce à APPEL, les autorités, y compris le président de la République et le Premier ministre, peuvent désormais suivre en temps réel toutes les étapes des marchés publics : des appels d’offres à l’attribution finale, en passant par la publication des résultats.

Objectif : digitaliser pour mieux gouverner

Ce projet s’inscrit dans la stratégie ambitieuse du New Deal Technologique, un plan national qui vise à digitaliser 90% des services publics d’ici 2034. Saluée par des institutions internationales comme la Banque mondiale et la Banque africaine de développement, cette feuille de route traduit la volonté des nouvelles autorités, sous la présidence de Bassirou Diomaye Faye, de renforcer la gouvernance et de lutter contre la corruption.

L’un des principaux enjeux de cette transition numérique est de rationaliser les dépenses publiques. Selon les prévisions de l’ARCOP, la mise en œuvre de la plateforme APPEL pourrait générer jusqu’à 300 milliards de francs CFA d’économies annuelles. À court terme, les gains budgétaires sont estimés à 84 milliards de francs CFA, notamment grâce à une meilleure efficacité administrative et à la réduction des coûts de traitement.

Un soutien aux petites et moyennes entreprises

Consciente des défis que peut représenter cette transformation digitale pour certaines entreprises, notamment les PME locales, l’ARCOP a prévu un dispositif d’assistance technique. Ce guichet d’aide permettra aux petites structures de mieux comprendre les procédures et de déposer leurs candidatures plus facilement. Une initiative essentielle pour garantir une inclusion économique et éviter que la numérisation ne devienne un facteur d’exclusion.

Par ailleurs, la digitalisation est censée améliorer la productivité des cellules de marchés, avec une hausse attendue de 30%. De plus, les coûts d’accès aux marchés pourraient diminuer de 40%, un atout considérable pour les petites entreprises souvent pénalisées par les lourdeurs administratives.