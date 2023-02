Le Sénégal envoie un détachement des Sapeurs-pompiers en Turquie

Une trentaine de sapeurs-pompiers sénégalais ont quitté le pays, ce lundi, en direction de la Turquie. Ce détachement a été dépêché pour assister les populations turques frappées d’un double séisme ayant fait des milliers de morts.

Le monde s’organise pour venir en aide à la Turquie et la Syrie. Ces deux pays ont été frappés par deux séismes. L’un d’une magnitude 7,7 sur l’échelle de Richter, l’autre de 7,6 et qui ont tous deux frappé la frontière entre la Turquie et la Syrie. Dans cette vaste opération d’assistance, le continent africain n’est pas en reste.

Déjà vendredi, un avion-cargo a décollé de la base aérienne de Khartoum, aux premières heures du matin. L’appareil avait à son bord des aides humanitaires pour la Turquie. La cargaison incluait des abris et du matériel de soutien médical, en plus de transporter des équipes des Forces de la défense civile. Le même jour, l’Algérie annonçait l’octroi d’une aide financière à ces deux pays endeuillés.

Soudan, Algérie, Afrique du Sud, Sénégal au secours

Une enveloppe de 30 millions de dollars allouée à la Turquie et 15 millions de dollars à la Syrie. Quatre jours auparavant, les autorités algériennes avaient décidé de l’envoi d’aides humanitaires et des équipes de secours aux deux pays. La Syrie a en outre reçu 115 tonnes de produits pharmaceutiques et alimentaires et des tentes. La Turquie, qui a accueilli 40 secouristes de la protection civile algérienne, avait en outre reçu 95 tonnes de produits divers.

Par ailleurs, une équipe de 86 secouristes algériens spécialisés dans les catastrophes naturelles étaient déployés en Syrie. Le Croissant-Rouge algérien a aussi déployé 40 bénévoles spécialisés dans les premiers secours dans les régions sinistrées des deux pays. 69 volontaires sud-africains de recherche et de sauvetage ainsi que du personnel médical avaient rallié la Turquie, mercredi.

A son tour, le Sénégal a envoyé, ce lundi, un détachement de 30 sapeurs-pompiers pour assister les populations turques. La cérémonie de départ s’est fait en présence des responsables consulaires de Turquie au Sénégal. Il y a une semaine, deux séismes ont frappé la Turquie et la Syrie. Le dernier bilan de cette catastrophe évoque plus de 33 000 morts.