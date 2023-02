L’Afrique au chevet de la Turquie et la Syrie durement frappées par des séismes

L’Algérie a annoncé l’octroi d’une aide financière à la Turquie et la Syrie, suite aux violents séismes qui ont frappé le pays. Le Soudan a affrété un avion d’aides humanitaires à destination de la Turquie où l’Afrique du Sud a déployé des dizaines de secouristes. Le bilan de la catastrophe a franchi la barre des 20 300 morts.

« Un avion-cargo a décollé de la base aérienne de Khartoum, aux premières heures du matin de ce vendredi », a indiqué un communiqué présidentiel. L’appareil, poursuit la note publiée vendredi et reprise par Anadolu, transporte des aides humanitaires pour la Turquie. La décision a été prise « en application des directives du président du Conseil de souveraineté de transition, commandant en chef de l’armée, Abdel Fattah al-Burhan », poursuit le communiqué.

La même source, relève le média turc détaille que « la cargaison inclut des abris et du matériel de soutien médical ». Egalement à bord de l’avion, des équipes des Forces de la défense civile, affiliées à la police soudanaise. Lesquelles équipes ont, outre leur matériel de recherche et de secours, ont emporté des aides pour les sinistrée turcs.

Toujours hier, vendredi, l’Algérie a annoncé l’octroi d’une aide financière aux deux pays frappés par ces séismes. Ainsi, une enveloppe de 30 millions de dollars sera allouée à la Turquie. Quant à la Syrie, elle recevra des autorités algériennes un montant de 15 millions de dollars. Il faut signaler que l’Algérie s’est mobilisée depuis le début de ce drame. En effet, déjà lundi, le Président Abdelmadjid Tebboune avait instruit l’envoi d’aides humanitaires et des équipes de secours aux deux pays.

22 300 morts entre la Turquie et la Syrie

115 tonnes de produits pharmaceutiques et alimentaires et des tentes pour la Syrie. La Turquie, pour sa part, avait reçu 95 tonnes de produits divers. En outre, un groupe de 40 secouristes de la protection civile algérienne avaient également rallié la Turquie. Une équipe de 86 secouristes algériens spécialisés dans les catastrophes naturelles étaient, eux, déployés en Syrie. Le Croissant-Rouge algérien a déployé 40 bénévoles spécialisés dans les premiers secours dans les régions sinistrées des deux pays.

Déjà mercredi soir, des volontaires sud-africains de recherche et de sauvetage ainsi que du personnel médical avaient rallié la Turquie. En deux jours (7 et 8 février), c’est un total de 69 volontaires sud-africains qui ont rallié la Turquie. Lundi matin, un séisme d’une magnitude de 7,7 sur l’échelle de Richter a frappé la Turquie et la Syrie. Quelques heures plus tard, une autre secousse d’une magnitude de 7,6 degrés a encore frappé la frontière entre les deux pays. Le dernier bilan parle de 22 300 morts.