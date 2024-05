Le rapport sur la richesse en Afrique 2024 prévoit une croissance de 65% des millionnaires

Le total de la richesse actuellement détenue sur le continent africain s’élève à 2,5 billions de dollars américains et sa population de millionnaires devrait augmenter de 65% au cours des 10 prochaines années, selon le rapport sur la richesse en Afrique 2024, publié par le cabinet de conseil international en matière de patrimoine Henley & Partners.

Dans sa neuvième édition, le rapport annuel de Henley & Partners en collaboration avec le partenaire mondial en intelligence économique New World Wealth, révèle qu’il y a actuellement 135 200 personnes avec une richesse liquide de 1 million de dollars américains ou plus vivant en Afrique. Il recense aussi 342 personnes avec 100 millions de dollars ou plus, et 21 milliardaires. Les cinq principaux marchés de la richesse en Afrique sont l’Afrique du Sud, l’Égypte, le Nigeria, le Kenya et le Maroc. Ils représentent ensemble 56% des millionnaires du continent et plus de 90 % de ses milliardaires. Il faut noter que cela n’est pas significatif de la richesse du pays, mais plutôt des inégalités entre les plus riches et les plus pauvres.

En raison de la migration, la majorité des milliardaires nés en Afrique n’y vivent plus, à commencer par le premier d’entre eux, le Sud-Africain Elon Musk. Cette migration érode la richesse du continent, note le rapport. « Selon nos dernières données, environ 18 700 personnes à valeur nette élevée ont quitté l’Afrique, au cours de la dernière décennie (2013 à 2023). Il y a actuellement 54 milliardaires nés en Afrique dans le monde, dont l’un des plus riches, Elon Musk, mais seulement 21 d’entre eux vivent encore sur le continent. La plupart de ces individus ont déménagé au Royaume-Uni, aux États-Unis, en Australie et aux Émirats Arabes Unis. Un nombre significatif a également déménagé en France, en Suisse, à Monaco, au Portugal, au Canada, en Nouvelle-Zélande et en Israël« .

Certains des marchés à la croissance la plus rapide au monde

Malgré une décennie difficile qui a vu une baisse de 20% de sa population de millionnaires, l’Afrique du Sud reste le foyer le plus important des personnes à haut revenu. L’Afrique du Sud domine le classement avec 37 400 millionnaires, 102 centi-millionnaires et 5 milliardaires, suivie par l’Égypte avec 15 600 millionnaires, 52 centi-millionnaires et 7 milliardaires. Le Nigeria occupe la troisième place avec 8 200 millionnaires, suivi par le Kenya 7 200 millionnaires, le Maroc 6 800. Puis viennent l’île Maurice (5 100), l’Algérie (2 800), l’Éthiopie (2 700), le Ghana (2 700) et la Namibie (2 300) qui font aussi partie des 10 pays les plus riches d’Afrique.

À l’avenir, au cours de la prochaine décennie (jusqu’en 2033), des pays comme l’île Maurice, la Namibie, le Maroc, la Zambie, le Kenya, l’Ouganda et le Rwanda devraient tous connaître une croissance de plus de 80% du nombre de millionnaires. L’île Maurice, avec sa gouvernance stable et son régime fiscal favorable, devrait connaître un taux de croissance remarquable de 95%, ce qui en fait l’un des marchés de la richesse les plus dynamiques au monde note le rapport. La Namibie est également en bonne voie pour une croissance impressionnante de la valeur nette élevée, qui devrait dépasser 85% d’ici 2033.

L’Afrique moteur d’attraction

Et avec un nouvel ordre politique mondial en émergence, les voix africaines sont également élevées dans les instances de décision internationales. Avec la Russie, la Chine, les États-Unis et l’UE tous en concurrence pour obtenir des faveurs sur le continent, les dirigeants africains sont devenus plus audacieux et réclament une place aux tables les plus importantes. Celles-ci s’accompagneront de relations plus étroites entre les dirigeants continentaux et d’autres « puissances intermédiaires » telles que l’Inde, la Turquie, l’Argentine et l’Arabie Saoudite. Déjà, l’Éthiopie et l’Égypte ont rejoint le groupe BRICS et l’Union africaine est devenue membre permanent du G20.

Au niveau des villes, Johannesburg conserve sa place de ville la plus riche d’Afrique, avec 12 300 millionnaires, 25 centi-millionnaires et 2 milliardaires. Le Cap suit de près avec 7 400 millionnaires, 28 centi-millionnaires et 1 milliardaire. Le Caire (7 200 millionnaires), Nairobi (4 400) et Lagos (4 200) se distinguent également en tant que principaux centres de richesse urbaine.

L’Afrique du Sud compte cinq prétendants dans le top 10 des villes les plus chères d’Afrique, notamment Plettenberg Bay (2 400 dollars par mètre carré), Hermanus (2 300 dollars par mètre carré), Umhlanga (2 000 dollars par mètre carré) et Sandton (1 800 dollars par mètre carré). Marrakech au Maroc (2 200 dollars par mètre carré), Tanger (1 600 dollars par mètre carré) et Casablanca (1 400 dollars par mètre carré) font tous partie du club exclusif aux côtés de la capitale égyptienne, Le Caire (1 500 dollars par mètre carré), qui est également l’une des plus grandes villes d’Afrique.