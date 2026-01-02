Le rappeur américain DDG bouscule les préjugés : « Le Nigeria n’est pas aussi dangereux que les États-Unis »

En vacances à Lagos, le rappeur et YouTubeur américain DDG dénonce la « propagande » des médias occidentaux sur le Nigeria. Ses déclarations sur la sécurité en Afrique relancent le débat sur les clichés véhiculés sur le continent.

DDG compare la violence aux États-Unis et au Nigeria

Le rappeur américain DDG a qualifié de « fake » la couverture médiatique occidentale sur le Nigeria. Actuellement en vacances à Lagos, la capitale économique du Nigeria, l’artiste hip-hop de 27 ans a partagé ses impressions dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux. Ses propos interpellent alors que les discours de Trumps veulent montrer une Afrique sous développée.

Selon DDG, le Nigeria est bien plus sûr qu’on ne le dépeint à l’étranger et se situe à des années-lumière du niveau de violence observé aux États-Unis. Une déclaration qui tranche avec les avertissements habituellement adressés aux touristes américains se rendant en Afrique de l’Ouest.

« Je pense honnêtement que l’Amérique est le pays le plus dangereux », a affirmé le rappeur de Detroit. Il reconnaît que des problèmes d’insécurité existent au Nigeria, mais souligne que la violence armée et le gangstérisme n’y sont pas aussi répandus qu’aux États-Unis. « Si quelqu’un envisage de venir au Nigeria, qu’il vienne », a-t-il lancé, invitant les touristes étrangers à découvrir le pays.

DDG célèbre la cuisine nigériane et le jollof rice

Le rappeur américain a également battu en brèche les préjugés sur le mode de vie et la gastronomie nigériane. Avant son voyage à Lagos, on lui avait conseillé d’éviter la nourriture locale et de faire bouillir toute l’eau avant de la consommer. Mais DDG a trouvé la cuisine nigériane saine et savoureuse. Il a notamment cité le célèbre jollof rice parmi ses coups de cœur culinaires.

Le rappeur DDG envisage de s’installer à Lagos

DDG a laissé entendre sur X qu’il envisageait de quitter les États-Unis pour s’installer à Lagos, se disant « fatigué de vivre en Amérique » et en quête de meilleures opportunités à l’étranger. Cette perspective s’inscrit dans un mouvement croissant : celui des Afro-Américains redécouvrant le continent africain, du Ghana au Nigeria, et remettant en question les récits dominants sur ces pays.

Une vision rejoignant d’une certaine façon celle de Marcus Garvey qui enjoignait ses compatriotes afro-américains à regarder vers l’Afrique.

Qui est DDG, le rappeur américain viral sur les réseaux sociaux ?

De son vrai nom Darryl Dwayne Granberry Jr., DDG est né le 10 octobre 1997 à Pontiac, dans le Michigan. Il a débuté sur YouTube en 2014 alors qu’il était étudiant à la Central Michigan University.

En 2018, DDG signe avec le label Epic Records avant de fonder sa propre maison de disques, Zooted Music, en 2020. Son hit « Moonwalking in Calabasas » lui vaut une entrée au Billboard Hot 100 et une double certification platine aux États-Unis.

Le rappeur a également fait la une des tabloïds people pour sa relation avec l’actrice et chanteuse Halle Bailey, star de « La Petite Sirène » de Disney. Le couple, parents d’un fils prénommé Halo né fin 2023, a cependant annoncé sa séparation en octobre 2024.

Les réseaux sociaux s’enflamment après les déclarations de DDG sur l’Afrique

Les déclarations de DDG sur le Nigeria ont suscité de vives réactions sur Twitter, Instagram et TikTok. De nombreux internautes saluent son point de vue, qui remet en cause les stéréotypes sur l’Afrique et souligne l’écart entre perception médiatique et réalité.

Cette prise de parole intervient quelques jours après les bombardements ordonnés par Trump au Nigeria contre les Lakurawa. Le tourisme afro-américain vers l’Afrique de l’Ouest connaît un essor remarquable, porté notamment par des initiatives comme « Year of Return » au Ghana.