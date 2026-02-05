Nigeria : au moins 170 morts dans une nouvelle attaque jihadiste dans le centre du pays

Le président Bola Tinubu a ordonné le déploiement d’un bataillon militaire dans le district de Kaiama, dans l’État de Kwara, après l’une des attaques les plus meurtrières qu’ait connue le pays ces dernières années.

Le Nigeria est de nouveau endeuillé par une attaque d’une violence inouïe. Dans la nuit de mercredi à jeudi, des combattants présumés jihadistes ont tué au moins 170 personnes dans le district de Kaiama, situé dans l’État de Kwara, au centre du pays. L’annonce a été faite jeudi par la présidence nigériane.

Face à l’ampleur du massacre, le président Bola Tinubu a immédiatement ordonné le déploiement d’un bataillon de l’armée dans la zone touchée. Cette réponse militaire confirme la gravité de la situation sécuritaire dans cette région jusqu’ici relativement épargnée par les violences jihadistes qui frappent le nord du pays depuis plus d’une décennie.

Deplacement du conflit dans l’État de Kwara

L’État de Kwara, situé dans la zone de transition entre le nord majoritairement musulman et le sud à dominante chrétienne, n’était pas considéré comme un épicentre de l’insurrection islamiste. Cette attaque marque donc une extension géographique de la menace jihadiste, qui s’était jusqu’à présent concentrée dans les États du nord-est, fief historique de Boko Haram et de sa branche dissidente, l’État islamique en Afrique de l’Ouest (ISWAP).

Le bilan humain place cette attaque parmi les plus meurtrières de l’histoire récente du Nigeria. Le pays, première puissance économique et démographique d’Afrique avec plus de 220 millions d’habitants, fait face depuis 2009 à une insurrection jihadiste qui a causé la mort de plus de 40 000 personnes et provoqué le déplacement de quelque deux millions d’autres.

Les circonstances précises de l’attaque et l’identité du groupe responsable n’ont pas encore été officiellement confirmées par les autorités nigérianes.