Le projet nucléaire russe progresse en Égypte

En Égypte, le projet de la centrale nucléaire d’El-Dabaa, dirigé par Rosatom, progresse rapidement. Situé dans la région de Matruh sur la côte méditerranéenne, le site se trouve à environ 350 km du Caire. Il accueillera quatre réacteurs nucléaires de type VVER-1200, réputés pour leur sécurité et efficacité.

Ce projet ambitieux marque un tournant significatif pour la stratégie énergétique de l’Égypte et représente un pas majeur vers la diversification de ses sources d’énergie.

Sécurité renforcée avec un récupérateur de corium

Un élément clé pour la sécurité, le récupérateur de corium, a été récemment acheminé sur le site. Ce dispositif pèse environ 150 tonnes et capture le combustible nucléaire fondu en cas de fusion accidentelle d’un réacteur. Cela empêche toute libération de radioactivité. L’installation de cet équipement sur le troisième réacteur est prévue pour octobre. Il utilise des matériaux spéciaux comme des ciments et de l’oxyde d’aluminium pour stopper la réaction en chaîne.

Calendrier et objectifs stratégiques

Le projet d’El-Dabaa, lancé en juillet 2022, suit un calendrier ambitieux. Les organisateurs visent une finalisation pour 2028 et une mise en service complète pour 2030. Une fois opérationnelle, la centrale augmentera l’indépendance énergétique de l’Égypte et stimulera son développement économique. Elle jouera aussi un rôle capital dans la réduction des émissions de carbone, en ligne avec les besoins croissants du pays et les engagements environnementaux internationaux.

Partenariat stratégique entre la Russie et l’Égypte

Ce projet reflète la stratégie plus large de la Russie pour renforcer ses liens avec l’Afrique. En choisissant Rosatom, l’Égypte montre sa volonté de collaborer avec la Russie. Ce partenariat souligne l’engagement de la Russie à influencer la transformation énergétique de l’Afrique du Nord. Il met également en avant l’expertise technique et technologique russe. Cependant, il soulève des défis en matière de sécurité et de gestion environnementale. Les pays de la région doivent surmonter ces défis pour adopter pleinement l’énergie nucléaire.