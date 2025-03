Le projet énergétique « Sénégal Power Compact » relancé grâce à une dérogation américaine

Le projet Sénégal Power Compact redémarre après une suspension due au gel des financements américains en février. Le gouvernement des États-Unis a accordé une dérogation exceptionnelle pour permettre sa reprise. Ce programme essentiel vise à améliorer l’accès à l’électricité et à soutenir le développement économique du Sénégal.

Le 18 mars, le département d’État américain a donné son feu vert pour la relance du projet Sénégal Power Compact. Il répond ainsi à une demande pressante du ministère sénégalais de l’Économie. Ce programme d’une durée de cinq ans, initié en 2021, mobilise une enveloppe de 600 millions de dollars (environ 550 millions d’euros) pour améliorer l’accès à l’électricité, notamment dans les zones rurales. Il prévoit également la modernisation du réseau haute tension autour de Dakar, un axe stratégique pour le développement du pays.

Un projet bloqué par la politique américaine

La suspension de l’aide américaine en février dernier, décidée par l’administration Trump, avait mis un coup d’arrêt à plusieurs programmes humanitaires et d’infrastructures dans divers pays, dont le Sénégal. Ce gel de 90 jours concernait notamment des initiatives liées au processus de paix en Casamance et à la lutte contre le VIH. La reprise du projet Sénégal Power Compact marque donc une exception qui témoigne de l’importance stratégique de ce programme.

Un répit dans un contexte économique tendu

Le redémarrage de ce projet intervient alors que le Sénégal fait face à une situation financière alarmante, marquée par un déficit et une dette plus élevés que prévu. Pour le gouvernement sénégalais, cette dérogation constitue une bouffée d’oxygène qui pourrait permettre d’accélérer l’électrification du pays et de stimuler son développement économique. Toutefois, cette relance reste sous surveillance, alors que d’autres projets d’aide américaine restent en suspens.