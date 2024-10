Le président du Sénat français en déplacement en Côte d’Ivoire

Le président du Sénat français, Gérard Larcher, effectuera une visite officielle en Côte d’Ivoire les 9 et 10 octobre 2024. Accompagné de plusieurs membres de la chambre haute, dont Cédric Perrin, président de la commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées, Bruno Belin, président du Groupe d’amitié France-Afrique de l’Ouest, et Jean-Luc Ruelle, représentant des Français établis hors de France, ce déplacement s’inscrit dans une série de rencontres parlementaires importantes.

La délégation sénatoriale participera, à l’invitation de la présidente du Sénat ivoirien, Mme Kandia Camara, à l’ouverture de la session parlementaire du Sénat de Côte d’Ivoire ainsi qu’à la conférence des Sénats d’Afrique. Cet événement, qui vise à établir une Association des Sénats d’Afrique, réunira plusieurs présidents de Sénats du continent.

Gérard Larcher reçu par Alassane Ouattara

Lors de la cérémonie d’ouverture, Gérard Larcher interviendra et prononcera un discours sur le thème : « Idée de Sénat et expériences sénatoriales en Europe ». Des échanges bilatéraux sont également prévus avec les présidents de Sénats de la République du Congo, du Gabon (président du Sénat de la transition), de Madagascar, ainsi que la présidente du Sénat ivoirien.

Le président du Sénat français mettra en avant l’importance du bicamérisme dans le système parlementaire, tant en Europe qu’en Afrique. À l’issue de ces rencontres, la délégation sera reçue par le président de la République de Côte d’Ivoire, Alassane Ouattara. Cette visite en Côte d’Ivoire s’inscrit dans une série de déplacements diplomatiques de Gérard Larcher en Afrique.

Visites de Gérard Larcher au Sénégal et en Algérie

Précédemment, le président du Sénat avait visité le Sénégal en juin 2023. Durant son séjour, il a rencontré son homologue sénégalais et d’autres responsables politiques, renforçant ainsi les liens parlementaires et abordant des sujets tels que la coopération économique, la sécurité et la diplomatie parlementaire. Ce voyage a marqué une étape importante dans le rapprochement des deux nations.

En juillet 2024, Gérard Larcher s’était également rendu en Algérie pour une visite officielle. Ce déplacement avait permis de mettre en exergue les relations historiques et stratégiques entre la France et l’Algérie. En particulier dans les domaines de la culture, de l’économie et de la coopération parlementaire. Le président du Sénat y avait exprimé son engagement à renforcer les échanges entre les parlements français et algérien.