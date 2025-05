Le Président du Congo, Denis Sassou-N’guesso, en visite à l’Elysée

Le Président français Emmanuel Macron a accueilli vendredi 23 mai 2025 son homologue congolais Denis Sassou N’Guesso au Palais de l’Élysée dans le cadre d’une visite privée du Président congolais à Paris, qui a lui-même reçu au Bristol un certain nombre de personnalités amies du Congo.

Par voie d’un communiqué, la Présidence française a indiqué que cette rencontre s’inscrit dans le cadre d’un approfondissement des relations bilatérales, à la fois économiques, culturelles et patrimoniales. Les deux chefs d’État évoqueront également les tensions persistantes dans la région des Grands Lacs, un dossier sur lequel Paris entend « réitérer son engagement continu en faveur d’une résolution du conflit ».

Au-delà des questions régionales, Emmanuel Macron et Denis Sassou N’Guesso aborderont les enjeux globaux, en particulier la lutte contre le changement climatique. La protection de la forêt du Bassin du Congo, deuxième poumon vert de la planète après l’Amazonie, figurera au cœur des discussions, selon l’Élysée.

La visite s’articulera autour d’un entretien bilatéral en huis clos, suivi d’un déjeuner de travail. Une cérémonie de signature de conventions est prévue ensuite.

Cette rencontre s’inscrit dans un contexte de redéfinition des partenariats entre la France et le continent africain. Alors que Paris cherche à repositionner sa diplomatie en Afrique, ce type de sommet bilatéral souligne les enjeux stratégiques durables entre les deux pays, à l’heure où le Congo multiplie les partenariats internationaux diversifiés, pour certains enracinés dans l’histoire de la décolonisation du continent, comme celui qui le lie à l’Algérie.

France et République du Congo : une coopération soutenue

En 2023, la France a enregistré un excédent commercial de 314,5 millions d’euros avec le Congo, en hausse de 6 % par rapport à 2022, selon le Trésor français. Les exportations françaises vers le Congo ont atteint 329,2 millions d’euros en 2022, marquant une progression de 30,1 % par rapport à l’année précédente. Les principaux produits exportés incluent des produits industriels, agricoles et raffinés. Les importations françaises en provenance du Congo ont augmenté de 64 % en 2023, atteignant 52 millions d’euros, avec une hausse notable des achats de déchets industriels et ménagers, ainsi que de produits industriels tels que le bois, le papier et le carton.

Sur le plan des investissements, la France est l’un des principaux investisseurs au Congo, avec un stock d’investissements directs étrangers (IDE) de 3,9 milliards d’euros en 2019. La coopération bilatérale s’étend également à des domaines tels que les infrastructures, le développement rural, la protection sociale et le développement durable, notamment à travers l’Agence française de développement.