Belle réception mardi 15 octobre 2024 en l’Ambassade de la République du Congo à Paris, pour marquer la parution d’un livre extraordinaire des Editions Marque-Pages, intitulé A la découverte de la République du Congo au fil de l’eau. Un livre-album destiné à marquer tant l’histoire de l’édition que celle de la photographie, tant la qualité graphique et technique de l’impression rejoignent le talent des photographes.

La réception était à l’initiative de Son Excellence Rodolphe Adada, Ambassadeur du Congo à Paris, poste où il a succédé au regretté Henri Lopes, écrivain talentueux et intellectuel exceptionnel dont la mémoire hante encore les murs de cette belle Ambassade. De nombreuses personnalités étaient présentes, à commencer par le ministre des Affaires étrangères congolais, Jean-Claude Gakosso, le producteur français Alain Terzian, l’ancienne ministre française Yamina Benguigui, ou encore la journaliste camerounaise Denise Epoté, Directrice marketing de TV5 Monde, ainsi que de nombreux représentants de la presse française et africaine. Le journaliste et réalisateur français Rémy Darras, président de Fleuve Congo Productions, y projeta également un superbe documentaire consacré, précisément, à la beauté et à la richesse de la forêt congolaise, dans toute sa diversité, des rives de l’océan aux profondeurs de la jungle primaire.

De fait, la forêt congolaise étale au long de l’immense fleuve Congo et de ses affluents une diversité et une richesse de faune de flore qui n’a pas d’équivalent dans le monde, sinon celle de sa soeur jumelle, la forêt amazonienne, de l’autre côté de l’Océan atlantique.

Ces deux poumons du globe terrestre constituent des atouts précieux pour l’avenir de la planète, captant et fixant une quantité gigantesque de CO2, et pour le maintien d’une biodiversité aujourd’hui attaquée dans de nombreuses parties du monde. La terre respire par ces deux immenses masses végétales qui sont toujours à redécouvrir et où souvent l’homme n’a encore jamais posé le pied.

La préservation de cette prodigieuse richesse est au coeur du combat que mène sans relâche, depuis de nombreuses années, le Président congolais Denis Sassou N’Guesso, qui offre d’ailleurs à l’ouvrage une préface inspirée et engagée.

Rarement un livre permet, comme celui-ci, de mesurer à la fois visuellement et de manière quasiment tangible, l’importance stratégique de l’objet qu’il décrit. Sans doute le doit-on en grande partie à son éditeur, Michel Duplessier, passionné de nature et actionnaire des « Terres de Nataé », en Bretagne, parc animalier qui recueille des animaux menacés et tente de les réensauvager, pour, quand c’est possible, les réinstaller dans leur milieu naturel. Ainsi A la découverte de la République du Congo au fil de l’eau n’est pas seulement un formidable voyage au coeur de la nature la plus secrète, c’est aussi un acte militant, une manière de poser l’évidence de notre responsabilité collective dans la préservation de ce patrimoine. Et en reposant cet ouvrage incomparable, chaque lecteur en est convaincu.