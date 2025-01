Algérie-Congo : une coopération au service du développement africain

Le ministre algérien des Affaires étrangères Ahmed Attaf, en déplacement à Brazzaville, a souligné la force des liens unissant l’Algérie et le Congo. Cette visite marque une nouvelle étape dans le renforcement d’un partenariat qui dépasse le cadre bilatéral pour aborder les grands enjeux continentaux.

L’amitié entre l’Algérie et le Congo s’est forgée dans les luttes anticoloniales des années 1950 et 1960. Pendant la guerre d’indépendance algérienne, le Congo a apporté un soutien indéfectible au FLN, offrant un appui diplomatique crucial sur la scène internationale. En retour, l’Algérie indépendante a soutenu activement les mouvements progressistes congolais, incarnant les idéaux du panafricanisme portés par des figures comme Ahmed Ben Bella et Alphonse Massamba-Débat.

Cette fraternité historique s’est maintenue à travers les décennies, se manifestant notamment lors des moments critiques traversés par les deux nations. Le soutien mutuel dans les forums internationaux et les positions communes sur les grandes questions africaines témoignent de la permanence de ces liens privilégiés.

Du passé au présent : une coopération dynamique

Aujourd’hui, cette relation historique se traduit par des partenariats concrets. En novembre dernier déjà, le ministre d’État congolais des Industries minières et de la Géologie, Pierre Oba, s’était rendu en Algérie. Cette semaine, c’est le ministre d’Etat, ministre des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l’étranger et des Affaires africaine, Ahmed Attaf, qui était au Congo. Lors de sa rencontre avec le président Denis Sassou-N’Guesso, il a dressé un bilan positif des collaborations en cours. Les échanges se développent particulièrement dans :

Le secteur énergétique, avec des projets communs d’exploitation pétrolière

La formation professionnelle, notamment dans les domaines techniques et industriels

La géologie et les mines, domaine où l’expertise algérienne est particulièrement recherchée

L’aménagement du territoire et l’urbanisme

La ZLECAF comme moteur économique

La Zone de libre-échange continentale africaine ouvre de nouvelles perspectives pour intensifier les échanges entre les deux nations. Les volumes commerciaux, actuellement estimés à 150 millions de dollars annuels, pourraient significativement augmenter grâce à ce cadre favorable.

Un signal fort de cette dynamique sera la reprise des vols directs Alger-Brazzaville, prévue pour le second semestre 2024. Cette liaison aérienne facilitera non seulement les échanges commerciaux mais aussi les contacts entre entrepreneurs et institutions des deux pays.

Une vision commune pour l’Afrique

Enfin, l’Algérie et le Congo portent ensemble plusieurs dossiers stratégiques pour le continent. La lettre personnelle du président Tebboune à son homologue congolais souligne leur engagement commun pour :

La réforme du Conseil de sécurité de l’ONU, afin d’assurer une représentation plus équitable de l’Afrique

Le renforcement de la présence africaine dans les institutions financières mondiales

La consolidation des mécanismes d’intégration économique continentale

L’intégration récente de l’Union africaine au G20, fruit d’efforts diplomatiques soutenus, illustre les résultats de cette coopération.

La crise libyenne : une approche concertée

Autre sujet important qui a été abordé, la situation en Libye. Face à l’instabilité qui persiste dans ce pays depuis 2011, Alger et Brazzaville défendent une vision commune fondée sur trois principes. Un dialogue inclusif entre toutes les parties libyennes, sans exclusion, l’organisation d’élections sous double égide ONU-UA, garantissant leur légitimité et l’arrêt des ingérences étrangères qui complexifient la résolution du conflit.

Le Congo, qui préside depuis 2018 le Comité de haut niveau de l’UA sur la Libye, joue un rôle central dans la coordination des efforts diplomatiques africains. Ce comité, composé de chefs d’État et de gouvernement, œuvre à promouvoir une solution africaine à la crise. pour sa part, l’Algérie, par sa position géographique et son expérience en matière de réconciliation nationale, apporte un soutien précieux à cette médiation.

Ainsi, en conjuguant leurs efforts sur les plans économique, politique et diplomatique, les deux pays contribuent à l’émergence d’une Afrique plus autonome et influente sur la scène internationale.