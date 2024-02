Le premier tour de la Présidentielle tchadienne fixé au 6 mai

L’élection présidentielle tchadienne aura lieu le 6 mai, selon une annonce faite, ce hier mardi, par l’Agence nationale de gestion des élections.

Le premier tour de l’élection présidentielle au Tchad aura lieu le 6 mai prochain, a annoncé l’Agence nationale de gestion des élections. L’ANGE était en conférence de presse, ce mardi 27 février 2024, à son siège à N’Djamena. Le chronogramme établi par l’agence électorale prévoit le dépôt des candidatures à la Présidentielle du 6 au 15 mars 2024.

Une transition prolongée de deux ans

La publication des listes des candidats retenus par le Conseil constitutionnel aura lieu le 24 mars. La campagne électorale pour le premier tour débutera le 14 avril pour prendre fin le 4 mai. Le premier tour du scrutin est prévu le 6 mai et le second tour est fixé au 22 juin. La proclamation des résultats définitifs du second tour par le Conseil constitutionnel est prévue le 20 juillet.

Cette élection présidentielle marquera la fin de la Transition et du mandat de Mahamat Idriss Déby Itno. Ce dernier a pris la tête d’un Conseil militaire de transition, au lendemain du décès de son père tombé au front, en avril 2021. Dix-huit mois plus tard, Mahamat Idriss Déby Itno a été investi président d’une Transition qui a été prolongée de deux ans supplémentaires.

Nomination de Succès Masra

Une rallonge qui a d’ailleurs été à l’origine de violence ayant coûté la vie à plusieurs tchadiens. Après une longue période de tension, le calme est revenu dans ce pays sahéliens après la nomination de l’opposant historique, Succès Masra, au poste de chef du gouvernement. Moins de deux mois après cette nomination, la date de la Présidentielle est enfin fixée par les autorités de la Transition.

Les quinze membres de l’Agence nationale de gestion des élections ont été installés dans leurs fonctions, le 8 février dernier. Une équipe qui a pour mission d’organiser les élections présidentielle, législatives, sénatoriales et communales. Un défi pour Mahamat Déby Itno et son équipe accusé de vouloir s’éterniser au pouvoir. C’est tout comme, puisque Déby-Fils est candidat à la Présidentielle.