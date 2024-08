Le Niger surclasse le Bénin dans le classement militaire africain 2024

Le Niger dépasse le Bénin dans le classement militaire africain 2024, soulignant sa montée en puissance au sein de l’UEMOA et suscitant des réactions enflammées.

Le classement des puissances militaires en Afrique en 2024 a révélé des résultats surprenants et inattendus. Parmi les pays de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), le Niger a fait sensation en surpassant nettement le Bénin, un pays voisin pourtant ambitieux en matière de défense. Ces données, fournies par le cabinet américain Global Fire Power, ont suscité de vives réactions sur les réseaux sociaux, surtout en raison des tensions actuelles entre les deux nations.

Le Niger : une puissance montante dans l’UEMOA

Le Niger, classé 3ème puissance militaire au sein de l’UEMOA, a impressionné par sa progression. Occupant la 25ème place au niveau africain et la 121ème sur le plan mondial, le pays a su renforcer ses capacités militaires de manière significative. Les critères pris en compte, tels que le nombre de militaires actifs, les capacités navales et aériennes, et les ressources naturelles, ont tous contribué à ce score élevé. Le Niger continue de se distinguer dans la région, dépassant de loin le Bénin, qui se retrouve en queue de peloton.

Le Bénin : des efforts louables, mais insuffisants

Depuis son arrivée au pouvoir, Patrice Talon a déployé des efforts considérables pour équiper les forces armées béninoises. Chaque année, des sommes colossales sont investies dans l’armement, avec l’objectif premier de lutter contre le terrorisme. Cependant, malgré ces efforts, le Bénin peine à rattraper ses voisins dans ce classement. Occupant la 38ème place en Afrique et la 141ème place mondiale, le pays se trouve au bas de l’échelle parmi les nations de l’UEMOA, ce qui soulève des questions sur l’efficacité de ses stratégies de défense.

Les internautes s’enflamment

L’annonce de ce classement a rapidement fait le tour des réseaux sociaux, provoquant une vague de commentaires et d’analyses. Beaucoup ont pointé du doigt le contraste entre les ambitions affichées par le Bénin et sa position dans le classement. Certains observateurs ont même fait le lien entre ces résultats et le conflit latent qui oppose le Niger et le Bénin. Cette rivalité, déjà palpable sur le terrain politique et économique, semble désormais s’étendre au domaine militaire.

L’Afrique face à la domination de l’Égypte

Au sommet du classement africain, l’Égypte demeure indétrônable, solidifiant sa position de première puissance militaire du continent. Avec une 15ème place mondiale, légèrement en baisse par rapport à l’année précédente, elle reste toutefois un modèle de puissance et de stabilité militaire en Afrique. L’Algérie, l’Afrique du Sud et le Nigéria suivent de près, consolidant le haut du classement.