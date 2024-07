Crise Bénin-Niger : Nicéphore Soglo et Boni Yayi satisfaits de leur discussion avec Patrice Talon

Nicéphore Soglo et Boni Yayi étaient au palais de la Marina, ce lundi. Leurs échanges avec le maître des lieux, Patrice Talon, semblent augurer d’un retour à la normale dans les relations entre le Bénin et le Niger.

Tel qu’annoncé, les deux anciens Présidents béninois, Nicéphore Soglo et Boni Yayi, ont été reçus ce lundi par leur successeur, Patrice Talon. De la crise avec le Niger, il a été question pendant le huis clos qui a duré une heure d’horloge entre les trois hommes. Comme cela a été observé précédemment au Niger, aucune déclaration n’a été faite à la presse, à l’issue des échanges.

Une note de satisfaction

Tout au moins, dans la soirée de ce lundi, la cellule de communication des deux anciens Présidents a publié un court communiqué pour donner une idée de la teneur des discussions qu’ils ont eues avec Patrice Talon ainsi que de l’ambiance qui a globalement prévalu au cours de leurs échanges. « Tout comme au Niger avec le général Tiani, les échanges au Bénin, avec le Président Talon ont été très chaleureux avec les anciens Présidents du Bénin », lit-on dans le texte. « Nous notons avec satisfaction que la médiation des deux anciens présidents de la République du Bénin crée les conditions en vue du rapprochement rapide de nos deux pays dans l’intérêt de nos Peuples », souligne encore le communiqué.

Il ressort également du texte que Patrice Talon et ses prédécesseurs se sont entendus sur les « diligences à mener pour un rétablissement rapide du dialogue souhaité par toutes les parties ». Enfin, « les deux anciens Présidents saluent la volonté des deux parties à voir les choses évoluer pour le bonheur de nos deux peuples ».

L’espoir semble permis

Avec la démarche de Nicéphore Soglo et Boni Yayi vis-à-vis du Niger et de Patrice Talon, une lueur d’espoir semble apparaître dans cette histoire marquée par les positions tranchées des deux parties. Un espoir partagé des deux côtés de la frontière où les populations partagent des liens pluriséculaires et ont toujours vécu dans une grande harmonie et une totale interdépendance.

C’est le lundi 24 juin 2024 que les Présidents Nicéphore Soglo et Boni Yayi s’étaient rendus au Niger. Sur place, ils avaient été chaleureusement reçus par les plus hautes autorités du pays y compris le chef de l’État, Abdourahamane Tiani.