Crise Bénin-Niger : quelle suite pour les échanges entre Tiani, Soglo et Yayi ?

Les deux anciens Présidents du Bénin, Nicéphore Soglo et Boni Yayi, ont été reçus mardi par le général Abdourahamane Tiani du Niger. Du long échange qu’ils ont eu, rien n’a filtré. Au point qu’il est difficile à l’heure actuelle de tirer des conclusions.

Arrivés à Niamey en fin d’après-midi du lundi 24 juin 2024, les anciens Présidents béninois Nicéphore Soglo et Boni Yayi ont été reçus en audience ce mardi par l’homme fort du Niger, le général Abdourahamane Tiani. Étaient également présents dans la salle d’audience le Premier ministre nigérien Ali Lamine Zeine et le ministre de l’Intérieur, le général Mohamed Toumba. Les discussions ont duré environ trois heures et demie.

Pas un mot à la presse

De ce long échange, rien n’a filtré. Les autorités nigériennes n’ont fait aucune déclaration à la presse, pas plus que les deux médiateurs béninois. Il est donc difficile de dire à l’heure actuelle si les deux anciens Présidents ont pu atteindre leur objectif de départ, à savoir : « contribuer à rétablir des relations cordiales et confraternelles entre le Niger et le Bénin ». Est-ce une stratégie ? Ou bien les deux anciens dirigeants se sont-ils heurtés à un mur, étant donné que malgré les démarches préalables de la partie béninoise, les Nigériens campaient sur leur position ? Difficile pour l’instant d’apporter une réponse précise à ces interrogations. Dans tous les cas, la démarche des deux hommes est salutaire puisqu’elle va dans le sens de la résolution du différend qui oppose les deux pays frères depuis plusieurs mois.

Quel écho pour cette médiation auprès de Patrice Talon ?

L’autre grosse interrogation qui demeure est de savoir comment le Président béninois, Patrice Talon prendra la démarche de ses prédécesseurs. Surtout que ces derniers n’ont pas été mandatés par lui, et qu’entre eux, ce n’est pas le parfait amour. Ce qui est sûr, c’est qu’à leur retour au pays, Nicéphore Soglo et Boni Yayi devront rencontrer Patrice Talon pour lui faire le point de leurs négociations avec la partie nigérienne et éventuellement recueillir sa version des faits. La démarche pacifiste des deux anciens Présidents est appréciée par certains acteurs de la société civile. C’est le cas de l’expert en gouvernance Joël Atayi Guèdègbè, reçu sur une radio privée locale, et qui invitait même les anciens Présidents nigériens Mahamane Ousmane et Mahamadou Issoufou à se joindre à l’initiative pour accroître ses chances de succès.