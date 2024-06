Crise Bénin-Niger : Nicéphore Sogle et Boni Yayi en médiation à Niamey

Les anciens présidents béninois Nicéphore Soglo et Boni Yayi ont décidé de s’impliquer pour faire baisser la tension entre le Bénin et le Niger. Une médiation acceptée par Niamey où les deux anciens dirigeants ont été reçus, ce lundi.

Les anciens Présidents du Bénin, Nicéphore Soglo et Boni Yayi, ont effectivement foulé le sol nigérien, ce lundi. Ceci, conformément à l’annonce faite, dimanche, par leurs services de communication. Arrivés à Niamey en fin d’après-midi, les deux anciens dirigeants ont été reçus par le général Mohamed Toumba, ministre d’État en charge de l’Intérieur assisté du Docteur Soumana Boubacar, directeur de cabinet du Président du Niger, Abdourahamane Tiani.

Vers un dégel ?

Selon les informations confirmées par diverses sources, les autorités nigériennes ont donné leur assentiment à la médiation des deux anciens présidents béninois. Dans l’agenda des deux hommes encore en terre nigérienne, une rencontre avec le chef de la jeune nigérienne, les membres du CNSP et du gouvernement est prévue. Une telle médiation pourrait ainsi entraîner une baisse de la tension qui est l’objectif essentiel des deux anciens chefs d’État. Cela se lit très clairement dans le communiqué publié par Boni Yayi et son prédécesseur. Ils précisent effectuer le déplacement pour « échanger avec les responsables nigériens au plus haut niveau afin de contribuer à rétablir les relations cordiales, fraternelles et mutuellement avantageuses établies par les pères » des indépendances des deux pays. Mais, il est encore trop tôt pour se prononcer sur les retombées de la mission de médiation.

Soglo et Yayi n’ont pas reçu un mandat du gouvernement béninois

En se rendant en médiateurs à Niamey, les deux anciens présidents béninois n’ont pas été mandatés par le gouvernement. « C’est une mission qui leur a été confiée à l’occasion du conclave qu’ils ont fait au Nigeria avec le président Goodlock Jonathan, parce qu’ils ont fait un point sur l’état de la démocratie et ils en sont venus à la conclusion qu’il faut déployer une médiation pour pacifier les relations entre le Niger et le Bénin », a confié à dw.com, l’expert en gouvernance, Francis Euloge Atadé. Il y a quelques jours, Boni Yayi avait rendu visite à son prédécesseur en son domicile. Même si la question de la crise entre le Bénin et le Niger était au cœur des échanges entre les deux hommes, aucune déclaration n’a été faite à la fin de la visite.