Le Niger rouvre sa frontière terrestre avec le Nigeria

Les nouvelles autorités nigériennes ont décidé de rouvrir leurs frontières avec le Nigeria voisin. Celles-ci avaient été fermées à la suite du coup d’État perpétré le 26 juillet 2023 contre le Président Mohamed Bazoum.



C’est officiel : la frontière terrestre entre le Niger et le Nigeria est de nouveau ouverte depuis ce vendredi 22 mars 2024 à minuit. Cette décision met fin à une longue période de fermeture qui aura duré plus de 7 mois. Cette mesure de fermeture avait été imposée par la CEDEAO suite au coup d’État du 26 juillet 2023 contre le Président Mohamed Bazoum.

Le 30 juillet 2023, la CEDEAO avait fermé les frontières terrestres et aériennes avec le Niger en réponse au coup d’état ayant renversé le président Mohamed Bazoum. Une décision qui avait isolé le pays de ses voisins, exceptés le Mali et le Burkina Faso. Le 24 février 2024, lors d’un sommet extraordinaire, la CEDEAO a levé les sanctions économiques et financières contre le Niger, y compris la fermeture des frontières.

Réouverture de ses frontières avec le Nigeria

Et le 13 mars 2024, le Nigeria a annoncé la réouverture de ses frontières terrestres et aériennes avec le Niger. Ce vendredi, Niamey a annoncé la réouverture de ses frontières avec le Nigeria. La réouverture de la frontière est une excellente nouvelle pour les populations et les économies des deux pays. Le commerce entre le Niger et le Nigeria étant vital pour la région.

Cette reprise permettra de relancer les activités économiques et de soulager les populations locales. La libre circulation des personnes et des biens est désormais possible entre les deux pays. Pour sa part, le ministère nigérien de l’Intérieur a appelé à un renforcement du dispositif de contrôle et de sécurité le long de la frontière.

Mieux lutter contre les groupes armés

La réouverture de la frontière est importante pour la stabilisation du Niger après le coup d’Etat. Le succès de la transition politique dépendra en partie de la capacité du gouvernement à gérer les flux migratoires et à garantir la sécurité le long de la frontière. Signalons que la région du Sahel est confrontée à une menace terroriste persistante.

L’ouverture de la frontière permettra de renforcer la coopération sécuritaire entre le Niger et le Nigeria. Laquelle est essentielle pour lutter contre les groupes armés et sécuriser la frontière commune. La réouverture de la frontière terrestre entre le Niger et le Nigeria est une étape importante. Une décision qui, en plus d’être un signe positif pour la région du Sahel, a été saluée par la communauté internationale.