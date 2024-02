Le Niger met fin aux fonctions de son consul honoraire au Bénin

Le Niger a mis fin, ce jeudi, aux fonctions de son consul honoraire au Bénin. Une conséquence de la détérioration prononcée des relations entre les deux pays ?

Le ministère nigérien des Affaires étrangères a mis fin aux fonctions du consul honoraire du Niger au Bénin. Si la mesure ne concerne pas le seul Bénin et serait justifiée par des «nécessités de service», à en croire les autorités nigériennes, il est difficile de ne pas y voir une manifestation flagrante de la détérioration des relations entre les deux pays voisins pourtant liés par des relations multiséculaires.

Le Niger rancunier…

Depuis le coup d’État du 26 juillet 2023 et la prise de sanctions sévères contre le Niger, lesquelles sanctions sont scrupuleusement suivies par le Bénin, la tension est devenue vive entre les deux pays. Ceci, surtout parce que le Bénin est le voisin direct et l’exutoire naturel du Niger. La voie béninoise est la plus courte reliant le Niger à l’océan Atlantique. Par conséquent, l’essentiel des exportations et importations nigériennes transite par le corridor Cotonou-Niamey. Et depuis la fermeture des frontières, les activités de nombreux opérateurs économiques nigériens et béninois également ont pris un sérieux coup. Les populations nigériennes subissent d’importantes pénuries tout juste tempérées par l’ouverture du Togo qui a ouvert son port aux marchandises nigériennes.

… durcit sa position

Mieux, au plus fort de la crise, le Bénin, à travers son ministre des Affaires étrangères et son Président, faisait partie de l’aile dure de la CEDEAO et soutenait l’usage de la force pour déloger le CNSP et réinstaller au pouvoir Mohamed Bazoum. Cette option s’étant effritée avec le temps, Patrice Talon a revu sa position, appelant ouvertement à la levée des sanctions. Dans une récente intervention face à la presse, le Président béninois a même indiqué avoir personnellement touché les dirigeants nigériens pour leur demander ce qu’ils veulent pour que la CEDEAO les accompagne. Mais, Niamey a brillé par son silence. Quelques jours plus tard, c’est le Président nigérien lui-même qui lance des piques à Patrice Talon, à l’occasion d’une interview qu’il a accordée à la télévision nigérienne.