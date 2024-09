Le Marrakech Airshow : un rendez-vous incontournable de l’aéronautique en Afrique

Le Marrakech Airshow, l’un des événements les plus prestigieux de l’industrie aéronautique en Afrique, revient pour sa 7ème édition du 30 octobre au 2 novembre 2024. Organisé sur la base aérienne militaire de Marrakech, cet événement international est conjointement porté par le ministère de l’Industrie et du Commerce, l’Administration Nationale de la Défense, et MEDZ, filiale de la Caisse de Dépôt et de Gestion.

Depuis son lancement en 2008, le Marrakech Airshow (MAS) s’est imposé comme une plateforme incontournable, attirant un nombre croissant d’acteurs clés de l’aéronautique et du spatial. Le Maroc, grâce à sa position stratégique et son infrastructure de classe mondiale, s’affirme comme un hub régional majeur pour les industries aéronautique, spatiale, et de la défense.

Pour une industrie aéronautique florissante

Le MAS est devenu un véritable carrefour d’échanges et de collaborations entre professionnels de l’aéronautique. Cette édition 2024 s’annonce plus ambitieuse encore, avec de nombreuses nouveautés et opportunités d’affaires pour les participants.

L’industrie aéronautique marocaine a connu une croissance exponentielle ces 20 dernières années, attirant plus de 147 entreprises et créant plus de 20 000 emplois. Le Maroc se distingue également par un taux d’intégration parmi les plus élevés au monde, atteignant 40%, faisant de lui un acteur incontournable sur la scène mondiale.

Participation record et démonstrations spectaculaires

Cette édition du Marrakech Airshow promet d’être la plus importante à ce jour, avec 12 500 m² d’espaces d’exposition, 300 exposants, et la présence de plus de 75 délégations officielles. En plus de démonstrations aériennes spectaculaires, les visiteurs pourront assister à une série de conférences de haut niveau portant sur les tendances actuelles et futures du secteur.

Les innovations technologiques et les start-ups seront au cœur de cet événement, avec des espaces dédiés aux projets de recherche et aux technologies émergentes. Les enjeux de la transition énergétique et de la mobilité durable seront également largement débattus lors des conférences, en accord avec les défis mondiaux actuels.

Un tremplin pour les partenariats et l’innovation

Le Marrakech Airshow représente une occasion unique pour développer de nouveaux partenariats, découvrir les dernières innovations technologiques et échanger avec les leaders mondiaux de l’aéronautique. Avec des démonstrations en vol, une exposition dynamique, et des opportunités d’affaires inégalées, l’événement est le rendez-vous incontournable pour l’industrie aéronautique en Afrique.

Tous les deux ans, ce salon continue de renforcer l’écosystème aéronautique marocain, consolidant le rôle du pays comme plaque tournante régionale pour l’aéronautique et la défense. L’événement attire non seulement des professionnels de l’industrie, mais également des innovateurs, des responsables gouvernementaux et des passionnés d’aviation venus du monde entier.

Promouvoir l’innovation technologique

Le Marrakech Airshow s’engage à promouvoir l’innovation technologique et à faciliter le développement commercial. En tant que plateforme internationale, il favorise le dialogue entre les entreprises, les gouvernements et les experts du secteur, tout en mettant en lumière les progrès réalisés par le Maroc dans l’industrie aéronautique.