Le Maroc et la France se dirigent vers un nouveau chapitre

Stéphane Séjourné, ministre français des Affaires étrangères, effectue une visite officielle au Maroc du 26 au 28 février 2024. Cette visite symbolise la volonté des deux pays de dépasser les tensions des derniers mois et d’ouvrir un nouveau chapitre dans leurs relations bilatérales.

Depuis 2021, les relations entre la France et le Maroc ont connu une période de tensions. La crise des visas, la motion du Parlement européen sur les droits de l’homme au Maroc et la question du Sahara occidental ont contribué à la dégradation des liens entre les deux pays.

Volonté du Maroc et de la France de renouer le dialogue

La nomination d’une nouvelle ambassadrice du Maroc à Paris, en octobre 2023, les déclarations récentes des autorités françaises, ainsi que la visite des trois sœurs du roi Mohammed VI en France, indiquent une volonté mutuelle de renouer le dialogue. La visite du ministre français de l’Europe et des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné, s’inscrit dans cette dynamique.

Arrivé à Rabat, dimanche soir, le ministre français devrait rencontrer son homologue marocain, Nasser Bourita, et d’autres responsables. Les discussions porteront sur plusieurs sujets, dont la normalisation des relations bilatérales, la coopération économique et la question du sahraouie. Le statut du Sahara occidental est un sujet sensible qui pèse sur les relations entre le Maroc et la France.

Dégel des relations entre les deux pays

Le Maroc considère ce territoire comme une partie intégrante de son royaume, tandis que le Polisario, soutenu par l’Algérie, réclame son indépendance. La question du Sahara occidental reste un obstacle majeur à la normalisation des relations. Le succès de la visite dépendra de la capacité des deux pays à trouver un terrain d’entente sur cette question sensible.

La France a un rôle important à jouer dans la recherche d’une solution pacifique et durable au conflit du Sahara occidental. La visite de Stéphane Séjourné pourrait être l’occasion de relancer le dialogue entre les parties prenantes. Cette visite au Maroc est une étape importante dans le processus de dégel des relations entre les deux pays.