Le Maroc contraint d’accroître ses importations de céréales suite à une chute de production dramatique

Le Maroc fait face à une situation inédite : sa production céréalière a chuté de plus de 50% par rapport à l’année passée. Cette baisse drastique, causée par des conditions climatiques défavorables, notamment un manque de précipitations, contraint le pays à recourir à des importations massives pour répondre à ses besoins en céréales.

Mesures pour sécuriser l’approvisionnement en céréales

Les estimations préliminaires font état d’une récolte de seulement 25 millions de quintaux, contre 55,1 millions de quintaux en 2023. Cette diminution historique place le Maroc dans une situation de dépendance accrue vis-à-vis des importations céréalières. Pour combler le déficit, le pays devrait importer des quantités importantes de blé tendre, la principale céréale consommée au Maroc.

Les autorités marocaines anticipent déjà un recours accru aux marchés internationaux, ce qui pourrait avoir un impact sur les prix et la sécurité alimentaire du pays. Face à cette situation, le gouvernement marocain a pris des mesures pour sécuriser l’approvisionnement en céréales et limiter les effets de la hausse des prix. Ces mesures incluent la constitution d’un stock stratégique de sécurité alimentaire, la diversification des sources d’approvisionnement en céréales, et le soutien aux agriculteurs pour améliorer la résilience du secteur agricole.

Vulnérabilité du Maroc face aux aléas climatiques

La situation actuelle met en exergue la vulnérabilité du Maroc face aux aléas climatiques et la nécessité de renforcer sa sécurité alimentaire. Le développement de stratégies agricoles plus résilientes et l’investissement dans des infrastructures de stockage et de transformation des produits céréaliers sont des pistes essentielles à explorer pour réduire la dépendance du pays aux importations.

En plus des mesures gouvernementales, la mobilisation de tous les acteurs de la chaîne alimentaire est nécessaire pour faire face à ce défi. Les agriculteurs, les coopératives, les industriels et les consommateurs doivent tous s’engager dans des efforts collectifs pour garantir la sécurité alimentaire du Maroc.

Baisse des importations marocaines de céréales

Les importations de céréales du Maroc ont connu une augmentation significative en 2021, atteignant 7,2 millions de tonnes, soit une hausse de 16% par rapport à 2020. Cette hausse est principalement due à une baisse de la production nationale céréalière causée par la sécheresse. En 2022, les importations ont baissé de 26% par rapport à 2021, pour s’établir à 5,3 millions de tonnes. Cette baisse s’explique par une légère amélioration de la production nationale.

En 2023, les importations ont de nouveau diminué, atteignant 4,8 millions de tonnes, soit une baisse de 10% par rapport à 2022. Cette nouvelle baisse s’explique par une production nationale céréalière plus importante que les années précédentes, mais toujours en deçà des besoins du pays. Et 2024 voit les importations repartir à la hausse.