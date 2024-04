Le Maroc compte 6 800 millionnaires, Tanger et Marrakech en tête

Le Maroc se distingue comme un grand pôle économique en Afrique, abritant 6 800 millionnaires et affichant une croissance prometteuse dans les villes de Tanger et Marrakech.

Selon le rapport Africa Wealth Report 2024 de Henley & Partners, le continent africain connait une affluence croissante de millionnaires et milliardaires, avec une richesse totale investissable estimée à 2 500 milliards de dollars. Le Maroc se classe au 5ème rang des pays africains les plus riches, confirmant son statut de pôle économique clé en Afrique du Nord.

Des opportunités immobilières de luxe

Les villes marocaines de Tanger et Marrakech attirent particulièrement les investisseurs fortunés, avec une croissance anticipée de plus de 85% du nombre de millionnaires d’ici 2033. Ces villes, aux côtés de Casablanca, offrent des opportunités lucratives dans l’immobilier de luxe, avec des prix au mètre carré pouvant atteindre 2 200 dollars à Marrakech.

La stabilité politique et économique relative du Maroc, sa position géographique privilégiée entre l’Europe et l’Afrique, ainsi que son attractivité touristique croissante font du Royaume une destination idéale pour les investisseurs fortunés. Pour capitaliser sur ce potentiel, le Maroc devra mettre en place un cadre réglementaire solide et une gouvernance transparente afin d’attirer les investissements étrangers tout en protégeant les intérêts de ses citoyens

L’Afrique du Sud compte plus de millionnaires

Le Maroc se positionne comme un eldorado pour les millionnaires africains, offrant des perspectives d’investissement prometteuses, notamment dans l’immobilier de luxe. Au plan africain, l’Afrique du Sud, l’Égypte, le Nigeria, le Kenya et le Maroc concentrent à eux seuls 56% des millionnaires du continent et plus de 90% de ses milliardaires. Pays avec le plus de riches (37 400 millionnaires), l’Afrique du Sud est suivie de l’Égypte avec 15 600 millionnaires.

Le royaume chérifien se positionne à la 5ème place avec 6 800 millionnaires. Le royaume chérifien confirme ainsi son statut de pôle économique clé en Afrique du Nord. Au niveau urbain, la ville sud-africaine de Johannesburg caracole en tête avec 12 300 millionnaires. Elle est suivie par la capitale égyptienne, Le Caire. Viennent ensuite Nairobi et Lagos.