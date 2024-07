Le Mali et le Burkina frappent des cibles terroristes à Tinzaoutene

L’armée malienne a annoncé de récentes frappes aériennes conjointes avec le Burkina Faso dans la région de Tinzaoutene, preuve d’une nouvelle escalade d’un conflit qui ravage le Sahel depuis plus d’une décennie. Cette région, déjà fragilisée par des décennies de mauvaise gouvernance, de pauvreté et d’injustices, est devenue un terrain favorable pour les groupes djihadistes.

Les justifications officielles avancées par les autorités maliennes et burkinabées sont claires : il s’agit de lutter contre le terrorisme et de protéger les populations civiles. Cependant, la réalité va au-delà de ces paramètres. Les groupes armés opérant dans la région sont hétérogènes et leurs motivations sont multiples, allant de revendications politiques à des intérêts économiques.

Lourdes pertes en vie humaine en matériel à l’armée malienne

Les accusations du CSP-DPA, selon lesquelles ces frappes auraient visé des civils, soulèvent de graves préoccupations quant au respect du droit international humanitaire. Cette annonce des Famas intervient alors que les rebelles ont annoncé avoir fait subir de lourdes pertes en vie humaine et en matériel à l’armée malienne aidée des éléments de Wagner.

En effet, le 28 juillet, les séparatistes maliens ont annoncé une victoire éclatante contre l’armée malienne et ses alliés russes, dans la région de Tinzaouatene, non loin de la frontière algérienne. « Nos forces ont définitivement anéanti ces colonnes de l’ennemi samedi. Un important matériel roulant et armement a été saisi ou endommagé. Les rares survivants des rangs Famas et de la milice (russe) Wagner ont été faits prisonniers ».

Les combats font rage dans la région de Tinzaouatene

Cette déclaration vient de Mohamed Elmaouloud Ramadane, porte-parole d’une alliance des groupes armés séparatistes à dominante touareg (CSP-DPA). « Cette victoire est une réponse claire à ceux qui sous-estiment notre détermination à défendre notre territoire et notre peuple… Nos forces ont infligé à l’ennemi des pertes considérables, mettant ainsi à mal leur capacité à poursuivre leur agression », a poursuivi

Pour corroborer ses propos, plusieurs vidéos ont été diffusées. Sur celles-ci apparaissent des cadavres, des équipements militaires et des soldats blancs. Ces derniers étant présentés comme des mercenaires russes qui ont été capturés. Actuellement, c’est une bataille de chiffres que se livrent l’armée malienne et les rebelles. Difficile d’avoir la bonne information. La seule chose qui est certaine est que les combats font rage dans la région de Tinzaouatene.