Guerre des chiffres dans les affrontements de Tinzaouatene au Mali

Une nouvelle fois, le Nord du Mali a abrité de violents affrontements entre les Forces armées maliennes (FAMa) et des groupes armés. La localité de Tinzaouatene, située à proximité de la frontière algérienne, est devenue le nouveau front de cette guerre qui dure depuis plus d’une décennie. Les combats, qui se sont intensifiés ces derniers jours ont donné lieu à une guerre des chiffres entre l’armée et leurs alliés russes, d’une part, les rebelles, d’autre part.

Les déclarations contradictoires des deux camps illustrent la complexité de ce conflit. Tandis que l’armée malienne revendique des succès militaires et affirme avoir repris le contrôle de certaines zones, les groupes armés, comme le Cadre stratégique pour la défense du peuple de l’Azawad (CSP-DPA), affirment avoir infligé de lourdes pertes aux forces gouvernementales. Cette guerre de l’information rend difficile l’évaluation précise de la situation sur le terrain.

« Cinq cibles terroristes ont été frappées avec succès »

Samedi soir, l’armée malienne a indiqué avoir frappé avec succès 5 cibles terroristes à Tinzaouatene, une localité située à 233 km au Nord-Est de Kidal, non loin de la frontière algérienne. Un bilan établi au terme de trois jours d’intenses combats. « Dans la nuit du 26 au 27 juillet 2024, les unités FAMa en patrouille dans le secteur de Tinzaouatene depuis 3 jours, ont amorcé leur mouvement rétrograde », a indiqué la DIRPA.

« Les violents combats continuent contre la coalition des terroristes », a poursuivi la Direction des relations publiques des armées. Avant d’ajouter : « la zone reste un bastion où ont convergé les terroristes et les trafiquants de tous genres… Cinq cibles terroristes ont été frappées avec succès par l’aviation de la FAMa ». Une version des autorités militaires du Mali qui est de loin différente de celle donnée par les rebelles.

Guerre des chiffres : des bilans plus que contradictoires

« A l’issue de deux jours d’intenses combats à la périphérie du village de Tinzaoutene, les combattants du CSP-PDA ont mis en déroute toute la colonne de l’armée malienne », a déclaré, pour sa part, Mohamed Elmaouloud Ramadane, porte-parole du Cadre stratégique pour la défense du peuple de l’Azawad, (CSP-DPA). « Une dizaine de militaires ont été tués ainsi que d’autres blessés, des blindés détruits et récupérés », ajoute-t-il. La semaine a été particulièrement meurtrière dans le Nord malien.

En effet, jeudi, vendredi et samedi, de violents combats à l’arme lourde ont été signalés à Tinzaouatene dans la région de Kidal. Des affrontements qui ont opposé les Forces armées maliennes aux rebelles du Cadre stratégique pour la défense du peuple de l’Azawad. Vendredi, Bamako a annoncé la mort de deux soldats maliens et dix autres blessés. Ajoutant qu’une vingtaine de terroristes ont également été neutralisés dans ces affrontements.