Le Maghreb règne en maître sur le volley-ball africain U16 

Les championnats d’Afrique de volley-ball U16 viennent de consacrer une hégémonie inédite dans l’histoire de la discipline sur le continent. Pour la première fois, les nations du Maghreb ont réalisé l’impensable : monopoliser l’intégralité des quatre premières places, tant chez les garçons que chez les filles.

La compétition, qui s’est déroulée du 22 au 31 août 2025 en Tunisie, a vu s’affronter les meilleures sélections continentales. Cependant, dès les phases de poules, une tendance lourde se dessinait. Les équipes maghrébines, portées par une préparation méticuleuse et une cohésion remarquable, ont dominé leurs adversaires avec une autorité qui ne souffrait d’aucune contestation.

L’Égypte triomphe chez les filles, la Tunisie s’impose comme place forte

La finale féminine de cette édition opposait l’Égypte à la Tunisie. C’est l’équipe égyptienne qui est montée sur la plus haute marche du podium en dominant la Tunisie 3 sets à 0 (25-18, 25-19, 25-16), confirmant ainsi l’excellence de sa formation chez les jeunes. L’Algérie, solide et combative, a décroché la médaille de bronze après une victoire nette (3-0) face au Maroc, faisant preuve d’un collectif prometteur. Ces trois nations ont également assuré leur qualification pour le Championnat du Monde U17, prévu au Chili en août 2026.

Classement final U16 Filles

1 Égypte Or

2 Tunisie Argent

3 Algérie Bronze

4 Maroc

Un tableau garçons très disputé : la Tunisie et l’Égypte au sommet

Du côté masculin, la compétition a aussi été dominée par les jeunes Pharaons. Et comme chez les filles, ils ont battu en finale la Tunisie 3-0 (25-17, 25-20, 25-19). Ces deux sélections se sont illustrées par leur régularité et la qualité de leur jeu tout au long du tournoi.

Pour la troisième place, l’Algérie est venue à bout du Maroc au terme d’un match à suspense (3-2 : 25-13, 22-25, 25-18, 22-25, 15-10), s’adjugeant ainsi une médaille de bronze méritée et son billet pour le Mondial U17 de Doha en août 2026.

Classement final U16 Garçons

1 Égypte Or

2 Tunisie Argent

3 Algérie Bronze

4 Maroc

Au-delà des résultats, ce championnat U16 a démontré la montée en puissance de la formation maghreine en volley-ball. Les nations qualifiées pour le Mondial U17 pourront poursuivre leur progression sur la scène internationale.

Le tournoi aura ainsi permis de révéler les futurs ambassadeurs du volley africain, dans une ambiance fraternelle et dans le respect des valeurs sportives. Rendez-vous l’an prochain, avec, déjà, de nouveaux talents prêts à écrire l’histoire du volley-ball africain.