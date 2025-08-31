Le Maghreb règne en maître sur le volley-ball africain U16 

Amadou Atar

Lecture 3 min.
Championnat d'Afrique de volley U16
Championnat d'Afrique de volley U16

Les championnats d’Afrique de volley-ball U16 viennent de consacrer une hégémonie inédite dans l’histoire de la discipline sur le continent. Pour la première fois, les nations du Maghreb ont réalisé l’impensable : monopoliser l’intégralité des quatre premières places, tant chez les garçons que chez les filles.

La compétition, qui s’est déroulée du 22 au 31 août 2025 en Tunisie, a vu s’affronter les meilleures sélections continentales. Cependant, dès les phases de poules, une tendance lourde se dessinait. Les équipes maghrébines, portées par une préparation méticuleuse et une cohésion remarquable, ont dominé leurs adversaires avec une autorité qui ne souffrait d’aucune contestation.

L’Égypte triomphe chez les filles, la Tunisie s’impose comme place forte

La finale féminine de cette édition opposait l’Égypte à la Tunisie. C’est l’équipe égyptienne qui est montée sur la plus haute marche du podium en dominant la Tunisie 3 sets à 0 (25-18, 25-19, 25-16), confirmant ainsi l’excellence de sa formation chez les jeunes. L’Algérie, solide et combative, a décroché la médaille de bronze après une victoire nette (3-0) face au Maroc, faisant preuve d’un collectif prometteur. Ces trois nations ont également assuré leur qualification pour le Championnat du Monde U17, prévu au Chili en août 2026.

Classement final U16 Filles 
1 Égypte Or
2 Tunisie Argent
3 Algérie Bronze
4 Maroc

Un tableau garçons très disputé : la Tunisie et l’Égypte au sommet

Du côté masculin, la compétition a aussi été dominée par les jeunes Pharaons. Et comme chez les filles, ils ont battu en finale la Tunisie 3-0 (25-17, 25-20, 25-19). Ces deux sélections se sont illustrées par leur régularité et la qualité de leur jeu tout au long du tournoi.

Pour la troisième place, l’Algérie est venue à bout du Maroc au terme d’un match à suspense (3-2 : 25-13, 22-25, 25-18, 22-25, 15-10), s’adjugeant ainsi une médaille de bronze méritée et son billet pour le Mondial U17 de Doha en août 2026.

Classement final U16 Garçons 
1 Égypte Or
2 Tunisie Argent
3 Algérie Bronze
4 Maroc

Au-delà des résultats, ce championnat U16 a démontré la montée en puissance de la formation maghreine en volley-ball. Les nations qualifiées pour le Mondial U17 pourront poursuivre leur progression sur la scène internationale.

Le tournoi aura ainsi permis de révéler les futurs ambassadeurs du volley africain, dans une ambiance fraternelle et dans le respect des valeurs sportives. Rendez-vous l’an prochain, avec, déjà, de nouveaux talents prêts à écrire l’histoire du volley-ball africain.

Avatar photo
LIRE LA BIO
Amadou Atar est une référence dans le monde du football africain. Il est précis et objectif dans ses articles, même si on ne peut lui enlever un penchant historique pour le mythique club français de Saint-Etienne où sont passés plusieurs des plus grands joueurs africains de l'histoire
Newsletter Suivez Afrik.com sur Google News

LIRE AUSSI

Maroc vainqueur CHAN 2025

Le Maroc triomphe au CHAN 2025 : un troisième sacre historique face à Madagascar héroïque

Les Lions de l'Atlas entrent dans la légende en remportant leur troisième titre du Championnat d'Afrique des Nations après une finale épique face à...
Explosion nucléaire (illustration)

Vingt organisations interpellent la France sur les essais nucléaires en Algérie

Soixante-cinq ans après le premier tir atomique au Sahara, une coalition internationale exige que Paris assume pleinement ses responsabilités face aux conséquences sanitaires, environnementales...
Tourisme au Maroc

Le Maroc confirme son statut de destination touristique de premier plan en 2025

Dans un monde où la concurrence touristique ne cesse de s’intensifier, le Maroc tire son épingle du jeu en 2025 grâce à une dynamique...
L'actualité africaine, notre passion
CARTE D'AFRIQUEPLAN DU SITE
QUI SOMMES-NOUSMENTIONS LÉGALES
ARCHIVES JUILLET 2025Gestion des cookies
© Afrik 2025