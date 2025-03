Le M23 ne « regardera pas passivement » les bombardements et les massacres des Banyamulenge en RDC

Les villages habités par des civils Banyamulenge non armés sont ciblés et détruits par les drones, les avions de combat Sukhoi et les mortiers de la coalition militaire de la République Démocratique du Congo dans la province du Sud-Kivu, a déclaré, ce mardi 4 mars, Bertrand Bisimwa, coordinateur adjoint de la rébellion AFC/M23.

Il y a une semaine, le porte-parole de l’AFC/M23, Lawrence Kanyuka, avait indiqué que le gouvernement congolais continuait de massacrer des civils à Minembwe, Uvira et dans les environs de la province du Sud-Kivu, à l’aide de drones d’attaque guidés par les renseignements de la MONUSCO. La communauté Banyamulenge a, dans le passé, demandé à la communauté internationale d’intervenir et de mettre fin aux massacres brutaux qui la visent à Minembwe, dans la province du Sud-Kivu, en vain.

Kinshasa mène des attaques contre des populations pacifiques

Dans un post sur X, Bisimwa a déclaré que le régime de Kinshasa mène des attaques contre des populations pacifiques, en toute impunité, dans le cadre d’attaques menées par la coalition de l’armée congolaise qui comprend les forces armées burundaises, les milices génocidaires rwandaises connues sous le nom de FDLR et les milices congolaises appelées Wazalendo, d’Uvira et de ceux qui ont fui Bukavu.

Les FDLR sont une milice terroriste basée en République démocratique du Congo, fondée par les restes des cerveaux du génocide de 1994 contre les Tutsis au Rwanda. Il a ajouté : « La raison de ces attaques est que ces villages sont fortement peuplés par des populations Banyamulenge que le régime assimile aux Rwandais ».

Des massacres visant des civils non armés « inacceptables et condamnables »

« Ces massacres visant des civils non armés sont inacceptables et condamnables. Si le monde a choisi de garder le silence sur le milieu criminel du régime de Kinshasa gardé par certains États, l’AFC/M23 n’assistera pas passivement aux massacres de civils innocents, nous prendrons nos responsabilités », a poursuivi le responsable.

La guerre entre la coalition militaire du gouvernement congolais qui comprend les FDLR, plus de 10 000 soldats burundais, 1 600 mercenaires européens et les forces de la SADC dirigées par l’Afrique du Sud, contre les rebelles du M23 a débuté en 2021. Le M23 fait désormais partie d’une coalition rebelle plus large, l’Alliance fleuve Congo (AFC), créée en décembre 2023.

Violations constantes par l’armée congolaise d’un cessez-le-feu

Depuis janvier, les rebelles ont progressé à travers les provinces du Nord et du Sud-Kivu, libérant des pans de territoire, après avoir repoussé une vaste coalition militaire congolaise qui comprenait des centaines de mercenaires européens, les FDLR, Wazalendo, les forces armées burundaises, les forces de la SADC dirigées par l’Afrique du Sud, ainsi que des soldats de la paix de l’ONU.

Après de violents combats déclenchés par les violations constantes par la coalition de l’armée congolaise d’un cessez-le-feu établi précédemment, le 27 janvier, les rebelles ont pris Goma, la capitale de la province du Nord-Kivu, et ont rapidement agi pour stabiliser la situation et y rétablir l’ordre. Alors que la situation sécuritaire au Sud-Kivu se détériorait en raison des informations faisant état de violences, de pillages et d’abus propagés par la coalition de l’armée congolaise, les rebelles ont repris leur mouvement.

Les villages Banyamulenge des trois territoires attaqués en même temps

Ils ont d’abord pris l’aéroport stratégique de Kavumu, avant de se diriger vers le sud pour s’emparer de la capitale régionale, Bukavu, le 15 février. Mais une situation alarmante d’insécurité et de violence dans les Hauts-Plateaux du Sud-Kivu, notamment à Minembwe et ses environs, patrie des Banyamulenge, persiste. Moise Nyarugabo, un avocat congolais de la communauté Banyamulenge, avait souligné plus tôt, sur X, que lundi matin, tous les villages Banyamulenge des trois territoires avaient été attaqués en même temps.

Il a déclaré : « Les villages banyamulenge de Magaja, Bivumu, Bikirikiri, Kabara et Hanzi dans la localité de Bibokoboko dans les moyens plateaux à 20 km de Baraka dans le territoire de Fizi, sont sous le feu depuis 6h30 heure locale. Les assaillants viennent de Baraka, Lweba, Kafulo et Kakuku.