Le M23 annonce un nouveau gouverneur pour le Sud-Kivu

L’Alliance Fleuve Congo (AFC), qui comprend le groupe rebelle M23, a annoncé la nomination d’un nouveau gouverneur pour la province du Sud-Kivu, dans l’Est de la République démocratique du Congo, un peu plus de deux semaines après que ses combattants ont pris le contrôle de la capitale provinciale, Bukavu.

Nouveau gouverneur en remplacement de Jean Jacques Purusi

Le groupe AFC/M23 a nommé un nouveau gouverneur dans la Sud-Kivu. Emmanuel Birato Rwihimba, annoncé vendredi 28 février, sera suppléé par Dunia Masumbuko Bwenge en tant que vice-gouverneur chargé des affaires politiques, administratives et juridiques, et Juvénal Gishinge Gasinzira en tant que vice-gouverneur chargé des questions économiques, financières et de développement.

Le nouveau gouverneur remplace Jean Jacques Purusi, nommé par Kinshasa, qui a fui Bukave avant que la ville ne tombe aux mains des rebelles le 16 février. La nomination du gouverneur du Sud-Kivu fait suite à la nomination, le 5 février, de Joseph Bahati Musanga au poste de gouverneur de la province du Nord-Kivu, dont la capitale Goma a été prise par l’AFC/M23 le 27 janvier.

« Assurer la stabilité et le progrès du peuple de la RDC »

Cette annonce intervient également un jour après que des explosifs ont tué au moins 13 personnes et en ont blessé 75 autres lors d’un rassemblement à Bukavu, où le leader de l’AFC, Corneille Nangaa, a rencontré des milliers de résidents locaux. Il a imputé l’attaque aux forces gouvernementales, qui ont subi des pertes importantes depuis le début de 2025.

« Cette décision reflète notre engagement en faveur de la transparence, de la bonne gouvernance et du rapprochement de l’administration du peuple », a déclaré Kanyuka dans un communiqué. « L’AFC reste résolue dans sa mission visant à assurer la stabilité et le progrès du peuple de la RDC », a déclaré Kanyuka au nom de l’alliance.

Le Président Félix Tshisekedi reste catégorique

Les rebelles du M23 combattent une coalition gouvernementale depuis novembre 2021. Malgré la perte de parties de territoire et les appels croissants à des pourparlers avec les rebelles, le Président congolais Félix Tshisekedi reste catégorique sur le fait que les négociations n’auront pas lieu.

Les rebelles affirment lutter pour les droits des communautés tutsi congolaises persécutées, qui ont subi des décennies d’abus de la part de milices soutenues par Kinshasa, telles que les FDLR, fondées par les auteurs du génocide de 1994 contre les Tutsis au Rwanda.