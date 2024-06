Le Koshari dans la cuisine et la culture égyptienne

Le Koshari (ou Kushari) est un plat emblématique de la cuisine égyptienne, riche en histoire et en saveurs. Ce plat de rue populaire est considéré comme le plat national de l’Égypte. Voici un aperçu de son histoire et de ses caractéristiques.

Le Koshari a une histoire qui remonte au 19ème siècle et reflète les diverses influences culturelles sur la cuisine égyptienne. C’est d’abord un plat aux origines multiculturelles. En effet, les origines du Koshari peuvent être retracées à l’époque de l’occupation britannique en Égypte au 19ème siècle. Les soldats britanniques auraient introduit le riz et les lentilles en Égypte, inspirés par un plat indien appelé « khichdi », un mélange de riz et de lentilles.

Mais le plat a aussi des origines venant d’Italie. En effet, les pâtes, un autre ingrédient essentiel du Koshari, ont été introduites en Égypte par les immigrés italiens. Ils ont apporté avec eux des pâtes, qui ont été intégrées dans le Koshari.

Enfin, le Proche-Orient apporte sa touche. La sauce tomate et les oignons frits, courants dans la cuisine levantine, ont ainsi également trouvé leur place dans le Koshari.

Évolution locale

En Égypte, ces ingrédients étrangers ont été combinés avec des éléments locaux pour créer le Koshari. Les Égyptiens ont ajouté des pois chiches et de la sauce au vinaigre et à l’ail (dakka), créant ainsi un plat unique qui combine différentes textures et saveurs.

Le Koshari est devenu populaire parmi les classes ouvrières en Égypte car il est à la fois nourrissant, économique et facile à préparer en grande quantité.

Plat de rue et symbole national

Le Koshari a évolué pour devenir un aliment de rue emblématique. Il est vendu par des vendeurs ambulants et dans de petits restaurants spécialisés dans ce plat. Aujourd’hui, le Koshari est apprécié par tous les Égyptiens, indépendamment de leur classe sociale. Il est souvent consommé comme un plat réconfortant et familial.

Ingrédients et préparation

Le Koshari est composé de plusieurs couches d’ingrédients, chacun apportant une texture et une saveur distinctes :

Riz : Constitue la base du plat.

Lentilles : Souvent des lentilles brunes ou noires.

Pâtes : Généralement des macaroni ou des vermicelles.

Pois chiches : Ajoutés pour leur texture et leur valeur nutritionnelle.

Oignons frits : Donnent une touche croquante et caramélisée.

Sauce tomate épicée : Ajoute de l’umami et du piquant.

Sauce au vinaigre et à l’ail (dakka) : Apporte une touche d’acidité et de fraîcheur.

Préparation

Cuisson du riz et des lentilles : Ils sont cuits séparément et ensuite mélangés.

Cuisson des pâtes : Les pâtes sont cuites et mélangées au riz et aux lentilles.

Préparation des oignons frits : Les oignons sont finement tranchés et frits jusqu’à ce qu’ils soient dorés et croustillants.

Préparation des sauces : La sauce tomate est cuisinée avec des épices, et la sauce au vinaigre et à l’ail est préparée séparément.

Assemblage : Le mélange de riz, lentilles et pâtes est placé dans un bol ou une assiette. Les pois chiches, les oignons frits et les sauces sont ajoutés sur le dessus.

Signification Culturelle

Le Koshari est bien plus qu’un simple plat, il est un symbole de la diversité et de l’histoire de l’Égypte. Il représente la capacité des Égyptiens à prendre des influences diverses et à les transformer en quelque chose d’unique et de profondément ancré dans leur culture.